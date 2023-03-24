ЄЦБ наполягає на формуванні плану дій щодо припинення діяльності банку в Росії.

Європейський Центральний банк (ЄЦБ) зажадав від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank закрити свій бізнес в Росії.

Як повідомляє Reuters, ЄЦБ наполягає на формуванні плану дій з припинення діяльності банку в Росії. Уточнюється, що план може включати продаж або закриття російського підрозділу.

Як йдеться в матеріалі, Raiffeisen Bank надавати такий план не планує, а австрійські чиновники визнали дії ЄЦБ "необґрунтованим втручанням".

Відео дня

Представник Raiffeisen Bank заявив, що банківська група вже скоротила кредитування в Росії, прискорює оцінку бізнесу і вивчає варіанти "ретельно керованого виходу" з російського ринку.

Війна в Україні та Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank є найбільш важливим західним банком в Росії. Він обслуговує близько чверті всіх переказів в євро на територію агресора. "Дочка" Raiffeisen Bank International в Росії обслуговує 40-50% платежів Росії з іншими країнами. Також російський підрозділ приносить групі приблизно половину всього прибутку.

17 березня 2022 року, тобто практично відразу після нападу Росії на Україну, Raiffeisen Bank International заявив про готовність піти з Росії.

Пізніше банк запевняв, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати військовим.

17 січня 2023 року Raiffeisen Bank визнав, що дає пільги російським окупантам. Дочірній банк Raiffeisen в Росії є окремою юридичною особою. При цьому в банківській групі запевняли, що російський підрозділ нібито змушений надавати військовим пільгові умови відповідно до російського законодавства.

23 березня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Вас також можуть зацікавити новини: