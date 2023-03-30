Водночас у Raiffeisen Bank International розкритикували "морально зарозумілих" критиків його бізнесу в Росії.

Австрійська група Raiffeisen Bank International після скандалів, пов'язаних з її активною роботою на території країни-терористки Росії, заявила, що працює над продажем свого банку або його відокремленням від основної групи.

У заяві на сайті RBI зазначається, що група "інтенсивно працювала" над оцінкою всіх варіантів майбутнього "Райффайзенбанку" в Росії.

"Ми оцінили ці варіанти в інтересах усіх акціонерів Raiffeisen Bank, аж до виходу з "Райффайзенбанку" в Росії. Група RBI та її зацікавлені сторони опинилися в безпрецедентній ситуації, і ми усвідомлюємо невідкладність дій, які викликала війна", - йдеться в повідомленні.

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У RBI зазначають, що зобов'язуються надалі зменшувати свою бізнес активність в Росії, шукаючи подальші шляхи виходу із ситуації, що склалася.

"Група РБІ продовжуватиме шукати потенційні угоди, які призведуть до продажу або відокремлення "Райффайзенбанку" в Росії та деконсолідації "Райффайзенбанку" в Росії зі складу групи RBI, у повній відповідності до місцевих і міжнародних законів і нормативних актів, та за погодженням із відповідними компетентними органами", - йдеться в повідомленні.

При цьому "Райффайзенбанк" продовжить деякі банківські операції в Росії в межах своєї банківської ліцензії, а також "підтримуватиме клієнтів, у тому числі тих, які постраждали від скорочення ділової активності в Росії".

"Ми зобов'язані дбати про співробітників на всіх ринках, де працює RBI. Група RBI несе відповідальність за збереження цілісності локальних операцій у Росії, в якій працює понад 9000 співробітників", - заявили в RBI.

Там також поскаржилися на "дуже складні ринкові умови для бізнесу в Росії". В RBI нагадали, що скоротили "деяку ділову активність" в Росії та мінімізували транскордонні контакти групи з РФ.

"Група RBI очікує, що рішення про подальше скорочення ділової активності в Росії вплине на клієнтів RBI. Ми будемо вживати всіх можливих заходів для підтримки наших клієнтів", - йдеться в заяві.

У RBI незадовлені критикою його роботи в Росії

Водночас, як пише Reuters, Raiffeisen Bank International розкритикував "морально зарозумілих" критиків його бізнесу в Росії.

Зокрема, голова наглядової ради банку Ервін Хамеседер звинуватив критиків у "чорно-білому моральному мисленні" із "безризикової зони комфорту" і сказав, що більшість західних компаній не залишили Росію, попри її вторгнення в Україну, війну, яку він засудив як невиправдану.

Хамеседер виділив "журналістських критиків, які сидять осторонь", заявивши, що банк допомагає дипломатичним місіям здійснювати платежі, і вказав на американських кредиторів, включаючи Bank of America, які все ще активні в Росії.

"Це реальність", - сказав Хамеседер на щорічних загальних зборах австрійського банку.

Однак головний виконавчий директор Йоганн Штробль сказав на зустрічі, що банк буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу.

Він сказав, що компанія продовжуватиме скорочувати діяльність у Росії, використовуючи ці варіанти, але залишить там певний бізнес, щоб зберегти свою банківську ліцензію. При цьому, зазначає Reuters, хтось із присутніх облаяв його.

"RBI буде проводити можливі транзакції, які можуть призвести до продажу або відокремлення Raiffeisenbank Russia і його деконсолідації з групи RBI", - сказав Штробль.

Високопоставлений керівник Raiffeisen сказав Reuters, що банк веде переговори з двома потенційними покупцями, включаючи одного з Росії, але будь-яке відокремлення займе від чотирьох до семи місяців.

Скандал довкола роботи Райффайзенбанку в Росії

Як повідомляв УНІАН, 23 березня цього року Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ще рік тому RBI пообіцяв розглянути можливість "ретельно продуманого" виходу з Росії, однак ситуація так і не зсунулся з місця, принаймні публічно. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк не лише продовжив працювати в Росії, але й офіційно визнав так звані "ДНР" і "ЛНР" і надавав пільги російським окупантам, хоча заявив, що нібито не може нічого з цим вдіяти. Австрійський банк запевняє, що російські закони нібито заважають йому піти з РФ і примушують допомагати російським військовим.

У лютому стало відомо, що влада США почала перевірку щодо Raiffeisen Bank International через можливе пособництво російській агресії проти України. Якщо відповіді RBI не задовольнять управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, Вашингтон може запровадити санкції. Після того, як стало відомо про отримання запиту від США, акції Raiffeisen Bank International 20 лютого впали на 7%.

Після цього Raiffeisen Bank обмежив валютні розрахунки з усіма російськими банками, за виключенням п'ятьох. Які саме банки залишилися в кореспондентській мережі Raiffeisen не уточнюється.

Група Raiffeisen Bank International працює в 14 країнах Центральної та Східної Європи, обслуговуючи 17,2 млн клієнтів. Зокрема, їй належить 100% акцій "Райффайзенбанку" в Росії, який тампрацює з 1996 року і є одним із 13 системно важливих банків країни-агресора.

До російського бюджету підрозділ Raiffeisen Bank у 2022 році заплатив у 4,8 разів більше податків, ніж за весь довоєнний рік - 559 млн євро. Минулого року RBI отримав чистий прибуток у розмірі приблизно 3,8 мільярда євро, багато в чому завдяки прибутку понад 2 мільярди євро від російського бізнесу. Російські вкладники поклали в банк понад 20 мільярдів євро.

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