Матеуш Моравецький підкреслив, що Raiffeisen заробляє гроші в Росії і вносить вклад в бюджет.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Євросоюз повинен ввести санкції проти австрійського Raiffeisen Bank International, якщо він продовжить працювати в Росії.

"Повинна бути встановлена конкретна дата, коли ті компанії, які розвивають бізнес в Росії, такі як Raiffeisen International Bank, повинні будуть зупинити свою діяльність в Росії. В іншому випадку до них повинні бути застосовані санкції", - сказав він.

Моравецький підкреслив, що Raiffeisen заробляє гроші в Росії і вносить вклад в бюджет.

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Робота Raiffeisen в Росії - деталі

Австрійський Raiffeisen Bank є найбільш важливим західним банком, який продовжує працювати в РФ. Він обслуговує близько чверті всіх переказів в євро на територію Росії.

23 березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

Пізніше Європейський Центральний банк (ЄЦБ) почав вимагати від австрійської банківської групи Raiffeisen Bank закрити свій бізнес в Росії.

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