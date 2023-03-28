Засекречені або невказані витрати агресора до 24 березня зросли до 31 млрд доларів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну агресор приховує безпрецедентне зростання бюджетних витрат.

Як повідомляє Bloomberg, це є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети агресора.

Як йдеться в матеріалі, засекречені або невказані витрати агресора до 24 березня зросли до 2,4 трлн рублів (31 млрд доларів), що більш ніж удвічі перевищує рівень за той самий період рік тому. Плани, викладені на 2023 рік, передбачали що четверта частина бюджету РФ буде засекречена.

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Незалежний російський економіст Олександра Сусліна заявила, що збільшення таємних витрат вказує на зростання витрат, пов'язаних з війною. "Логічно припустити, що туди ж включені витрати на нові території", - сказала вона.

Оскільки витрати на армию агресора різко збільшуються, оборона - разом з відповідною категорією національної безпеки - тепер поступається тільки державним соціальним програмам за часткою витрат в РФ.

Як йдеться в матеріалі, секретність говорить про масштаби фінансових зобов'язань, пов'язаних з військовими зусиллями, які, як обіцяв Путін, не матимуть "обмежень".

Востаннє таємні витрати в РФ досягали піку в 21% у 2015 році, через рік після анексії Криму.

Війна в Україні та падіння російської економіки

Після того, як Росія напала на Україну, вже у червні 2022 року, вперше за сто років агресор оголосив дефолт за суверенним боргом.

Через вторгнення в Україну 80% росіян залишилися без заощаджень.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу

У грудні 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння. Російські акції було виключено зі світових індексів, а біржові фонди, що відстежують акції країни, були або заморожені, або закриті.

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