Знайти гроші на пенсії: де взяти гроші на соцвиплати для українців у 2024

В Україні із настанням нового року традиційно змінюються розмір та порядок соціальних виплат. УНІАН розбирався, що змінюється для одержувачів державних виплат у 2024 році, та чи вистачить державі коштів на їхнє забезпечення.

Із початком кожного нового року соціальні виплати в Україні зазнають певних змін: зростають прожитковий мінімум, мінімальні зарплати, відбувається індексація пенсій та змінюються умови отримання певних видів соціальної допомоги. І 2024 рік – не виняток.

З 1 січня цього року в Україні зросла мінімальна заробітна плата – з 6700 до 7100 гривень. Наступне збільшення мінімальної зарплати планується на квітень – тоді її підвищать до 8000 гривень. Крім цього, з початку року загальний місячний прожитковий мінімум на одну особу підвищено до 2920 гривень (у 2023 році було 2589 грн).

Що стосується різних груп населення, то прожитковий мінімум для працездатних осіб нині складає 3023 грн, для непрацездатних осіб – 2361 грн, для дітей до 6 років – 2563 грн і для дітей 6-18 років – 3196 грн. Мінімальна пенсія в Україні внаслідок підвищення прожиткового мінімуму зросла із 2093 грн до 2361 грн.

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Також у березні цього року, як і завжди, запланована індексація пенсій. Інше важливе соціальне питання – підтримка внутрішніх переселенців, проте тут уряд запланував чимало змін, в результаті яких кількість отримувачів такої допомоги зменшиться.

Проблеми з міжнародною допомогою

Питання соціальних виплат в Україні останнім часом було достатньо гострим через затримку і невизначеність стосовно отримання міжнародної фінансової допомоги. З початку року Україна практично не отримувала коштів від міжнародних партнерів, адже в ЄС та США ніяк не могли дійти згоди щодо продовження підтримки нашої держави. А ще до кінця 2023 року надходження коштів від партнерів були ритмічними і передбачуваними, тому проблем з бюджетними виплатами не виникало. Адже наразі фактично всі бюджетні кошти, зібрані всередині держави, ідуть на війну – на сферу безпеки і оборони, решту видатків покривала саме іноземна допомога.

В Євросоюзі палиці в колеса ставляв одіозний прем’єр Угорщини Орбан, але 1 лютого країни-члени нарешті досягли згоди та ухвалили рішення про створення фонду підтримки України у розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Перший транш очікується вже в березні у розмірі 4,5 млрд євро – про це говорили як перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, так і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Що стосується США, то через передвиборчі перегони та пов’язані з цим проблеми, законопроект, який, зокрема, включає в себе пункти щодо допомоги Україні, ніяк не ухвалять. Втім, 8 лютого Сенат зробив маленький крок назустріч фінансуванню для України, Ізраїлю і Тайваню, підтримавши розгляд відповідного законопроекту, але він ще має бути проголосований американськими сенаторами, після чого своє слово ще має сказати Палата представників США.

Перший місяць 2024 року Україна пройшла за власний рахунок. Як підрахували фахівці Центру економічної стратегії, в січні Україна отримала найменше фінансової допомоги від початку великої війни, і державі довелося скорочувати видатки. За перший місяць 2024 року до України надійшло лише 390 млн доларів від Японії.

"Водночас потреба у додатковому фінансуванні державного бюджету також стрімко скоротилася у січні. Дефіцит державного бюджету був найменшим від початку повномасштабного вторгнення і склав усього 480 мільйонів доларів", - зазначили в ЦЕС.

З одного боку, скороченню дефіциту сприяло перевиконання бюджетних планів за доходами – так, в першу чергу, зросли надходження від внутрішнього ПДВ та ПДВ на імпорт. Серед можливих причин зростання фахівці називають також розблокування польського кордону та надходження податків з заробітних плат військовослужбовців.

З іншого боку, бюджетні видатки були суттєво скорочені: майже на 13 відсотків у річному вимірі. Голова комітету парламенту з питань фінансів Данило Гетманцев заявив, що для такого скорочення певний відсоток планових видатків заморозили, але критично важливі видатки на оборону та соціальний захист профінансували в повному обсязі.

У ЦЕС зазначили, що це дозволить протягнути місяць-два до того, поки надходження іноземної допомоги не відновиться у прийнятних обсягах. Зокрема, Україна розраховує до кінця першого кварталу отримати 4,5 млрд євро від Євросоюзу.

Таким чином, поки що в Україні лишається ресурс для фінансування соціальних виплат.

"Нема потреби хвилюватись, тому що ми сьогодні забезпечені коштами для покриття соціальних видатків. У кінці листопада, ми, як міністерство, підписали угоду зі Світовим банком, яка передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог", – сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Індексація пенсій

Українські посадовці переконані – щодо своєчасності виплат та індексації пенсій у запланованих обсягах можна не перейматися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року без запізнень, а пенсії та зарплати вчителів і лікарів наступного року так само виплачуватимуться вчасно.

"Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон", - зазначив глава уряду.

За його словами, фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень, але Шмигаль наголосив, що Україна вже має домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування, програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій.

Міністр соцполітики Жолнович, у свою чергу, зауважувала, що в питанні виплати пенсій в уряді орієнтуються на внутрішні національні резерви і сплату єдиного соціального внеску, який зараз покриває видатки на пенсії за віком. Також вона зазначила, що з наповненням Пенсійного фонду "дуже добре допомагають військові" - за рахунок єдиного соціального внеску, що вираховується з їхніх заробітних плат.

За словами Жолнович, угода зі Світовим банком на 1,2 млрд доларів допомагає надавати українцям соціальні виплати: так, з цих коштів було сплачено допомогу в грудні та січні і передбачається, що з них будуть покриті виплати у лютому та березні.

"Тому у нас є запас коштів, які дозволять вчасно виконувати всі свої зобов’язання незалежно від тих чи інших обставин і схвалення фінансової допомоги іншими країнами", - сказала міністр, додавши, що Велика Британія і низка інших європейських країн готові надавати цільову підтримку, аби Україна мала можливість покрити кризові видатки, зокрема соціальні.

Що стосується розміру індексації пенсій, то у Міністерстві соціальної політики попередньо оцінюють розмір підвищення у 13 відсотків.

"Точний розмір буде розраховано виходячи з показників макроекономіки, які ми будемо бачити на середину лютого. Але, попередньо, ми очікуємо зростання приблизно на 13 відсотків", – сказала перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

За її словами, таким чином пенсіонери будуть захищені від негативного впливу зростання споживчих цін. Крім цього, додаткові виплати пенсіонерам, які досягли певного віку – 70, 75 та 80 років – також продовжуватимуть здійснюватися.

Зміни у виплатах ВПО

Уряд також змінив політику щодо допомоги внутрішнім переселенцям, яким з березня 2022 року призначалися виплати у розмірі 2000 гривень на дорослого і 3000 гривень на дитину та особу з інвалідністю.

Раніше, у серпні і вересні 2023 року, урядовці вже змінювали критерії нарахування виплат. Так, грошової допомоги позбавили низку переселенців, зокрема, тих, хто надовго виїхав за кордон (адже українці там отримують допомогу від приймаючих країн та вже не відповідають статусу саме внутрішніх переселенців), а також громадян, які мали значні доходи – купляли валюту, облігації на суму понад 100 тисяч гривень або мали депозит, що перевищував зазначену суму, також якщо переселенці купували житло чи певний транспортний засіб.

Такі новації виглядали досить справедливими, адже люди з такими статками явно не потребували сторонньої допомоги, а для держави зі значним дефіцитом бюджету це була відчутна сума. Проте зараз коло отримувачів допомоги на проживання звузиться ще більше.

Спочатку нові правила мали запрацювати з 1 лютого, але нещодавно уряд продовжив виплати усім ВПО до 1 березня. З початку весни ж виплати для ВПО буде продовжено для найбільш вразливих категорій громадян.

Так, з 1 березня виплати автоматично продовжуються ще на 6 місяців для категорій ВПО, які не мають можливості працювати, а саме:

для пенсіонерів, у яких станом на 1 січня розмір пенсії не перевищує 9 444 грн (4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

осіб з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

У Мінсоцполітики зазначили, що родини, сукупний дохід яких не перевищує 9 444 грн, або які мають дітей віком до 14 років, що не можуть відвідувати навчальні заклади чи навчаються онлайн, позбавляючи батьків змоги працювати, зможуть подовжити отримання виплат ще на 6 місяців. Крім цього, право на продовження допомоги матимуть родини ВПО з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій.

Також допомога буде продовжена родинам, у яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною. Ще допомогу зможуть отримувати малолітні діти, які прибули без супроводу батьків, та вагітні жінки (починаючи з 30 тижня вагітності).

У міністерстві наголошують, що ухвалені зміни мають сприяти стимулюванню внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування. Адже наразі лише близько 40% працездатних ВПО працюють.

"Тому допомога буде продовжуватися родинам, у яких працездатні особи працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа-підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант на створення чи розвиток власного бізнесу, або ваучер на навчання тощо та у складі сім’ї є діти віком до 14 років", - повідомили у Мінсоцполітики.

Крім того, продовження виплати допомоги на проживання для ВПО зможуть отримати родини, у яких непрацююча працездатна особа на дату звернення зареєструвалась в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, але ще не працевлаштувалась, та в сім’ї є діти, які навчаються в школах/ВНЗ.

Перелік критеріїв досить широкий, тому сподіватимемося, що допомогу отримають усі переселенці, які цього дійсно потребують. Адже більшість таких громадян втратили житло і звичну роботу, і навіть невелика виплата у 2000 гривень була непоганою підмогою для оплати орендованого житла.

Інші соціальні новації

Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка розширює можливості призначення допомоги малозабезпеченим особам.

Так, раніше допомога сім’ям, що перебувають на межі бідності, не могла призначатися, якщо в родині були працездатні особи, які не працювали, або за них не сплачувався ЄСВ протягом попередніх трьох місяців перед зверненням по цю допомогу.

"Фактично це унеможливлювало отримання такої допомоги родинами ВПО, які перемістились і втратили роботу, а також родинами вимушених українських мігрантів, які повертаються з-за кордону після тривалого перебування там", - пояснили в Кабміні.

Та відтепер цю ситуацію змінили. Зазначається, що уряд має на меті підтримати ВПО та українців, які повертатимуться з-за кордону та ще не встигли працевлаштуватись в Україні і не мають власних джерел доходів. Таким громадянам допомога призначатиметься на 6 місяців.

В Кабміні кажуть, що аби сприяти поверненню українців до економічно незалежного і самостійного життя, разом з виплатою допомоги їх стимулюватимуть до працевлаштування.

"Так, якщо в родині ВПО чи мігрантів, які повертаються, є працездатні особи, які не працюють, після призначення допомоги вони мають протягом двох місяців або працевлаштуватись, або стати на облік в Державному центрі зайнятості", - заявили в уряді.

Це нововведення також є важливим, адже українська влада активно закликає українців повертатися з-за кордону, проте для того, аби вони захотіли це зробити, потрібно забезпечити належні умови для такого повернення.

…Поки що Україна гідно проходить досить важкий період нестачі іноземного фінансування дефіциту бюджету, а ухвалення програми допомоги від ЄС дозволить полегшити тягар війни для економіки. Проте однієї допомоги від ЄС буде недостатньо, адже 50 мільярдів євро передбачені на чотири роки, а потреби України в зовнішньому фінансування складають близько 40 мільярдів доларів лише на один рік.

Лишається сподіватися, що в американському Сенаті знайдеться щонайменше 60 голосів на підтримку надважливого для нас рішення про виділення фінансування, і згодом це ж рішення підтримає Палата представників. Якщо ж "страх" республіканців перед Трампом виявиться сильнішим, і гроші залишаться заблокованими, українці опиняться у скрутному становищі: як військові, так і вразливі верстви населення. Тому партнерам слід пам’ятати про обіцянки "допомагати стільки, скільки треба", адже Україна воює не лише за себе, а і за весь демократичний світ.

Катерина Жирій