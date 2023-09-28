Знайти роботу можливо. Кого шукають працедавці, та де платять найбільше

Безробіття в Україні безпрецедентно зросло на початку повномасштабної війни, проте вже зараз ринок праці відновлюється. Кого зараз найактивніше шукають роботодавці, та скільки можна заробити різним фахівцям, - читайте в матеріалі УНІАН.

54-річний Юрій Миколайович з Борисполя під час повномасштабної війни втратив роботу, як і багато тисяч інших. Кілька місяців він виживав буквально за рахунок виплат по безробіттю та пенсії з інвалідності, перебиваючись абияк. Однак, у 2023 році йому пощастило – через сайт з пошуку роботи він знайшов підходящу вакансію.

"Влітку минулого року я встав на облік у Центр зайнятості і з енного разу знайшов там роботу. Але буквально за кілька місяців компанія "прикрилася". Потім я кілька місяців був безробітним. Знову. Шукав. І от, вже у цьому році зміг влаштуватися керівником охорони складу. Заробляю 25 тисяч", - розповідає нам про свій досвід Юрій Миколайович.

Безробіття стало одним із викликів війни, і особливо гостро ця проблема постала дійсно у перші місяці повномасштабного вторгнення. Проте, за понад півтора року ситуація із пошуком роботи в Україні значно покращилася – сьогодні працевлаштування вже не складає такої проблеми, як навіть рік тому.

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Довгий час на українському ринку праці спостерігалася тенденція під назвою "ринок роботодавця" - коли вакансій було значно менше за кількість шукачів роботи, і тому працедавці могли прискіпливо обирати собі майбутніх працівників та не надто хвилюватися за конкурентність запропонованих умов. Наразі ж, як показують дослідження, ситуація змінилася: вакансій суттєво побільшало, і кваліфікованих кадрів вистачає не на всіх.

Яка ситуація з безробіттям в Україні зараз? Вочевидь, непрацевлаштованих українців стало менше порівняно з минулим роком, проте все ж таки рівень безробіття лишається високим. Якщо, за даними Національного банку, наприкінці 2022 року рівень безробіття складав 21,1%, то надалі цей показник поступово скорочуватиметься - до 19 відсотків на кінець поточного року.

Із таким прогнозом погоджуються також у Мінекономіки.

"За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19 відсотків, проте це досить високий показник", - зазначає перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

У Нацбанку відмічають, що кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні в серпні 2023 року впала до рекордного мінімуму у 108,7 тисяч осіб. Ще минулого року в серпні цей показник складав 278,6 тисяч осіб, а в останній довоєнний місяць – січень 2022 року – в Україні було офіційно зареєстровано 315,4 тисяч безробітних. Вочевидь, такому суттєвому скороченню безробітних посприяла, зокрема, масова мобілізація чоловіків призивного віку – багато непрацевлаштованих нині знайшли собі роботу у лавах ЗСУ.

Варто додати, що реальна кількість безробітних в Україні відрізняється від зазначеної – і це традиційне для наших терен явище. Ніхто не скасовував неофіційне працевлаштування – коли людина працює на певну організацію, не оформлюючи трудові відносини та отримуючи зарплату "в конверті". Багато громадян не бажають офіційно працевлаштовуватися, аби продовжувати отримувати субсидії. Є й суто "воєнний" фактор небажання частини українців ставати на облік – для чоловіків призовного віку похід до Державної служби зайнятості нерідко закінчується отриманням повістки.

Як відновлюється ринок праці

Дослідження порталів з пошуку роботи, загалом, підтверджують окреслену відомствами динаміку: ринок праці, в цілому, відновлюється, хоч і не так швидко, як би хотілося. Хоча дані різних аналітиків дещо різняться.

Як повідомляють фахівці кадрового порталу Jooble, цього року щомісячна кількість вакансій в Україні залишається відносно стабільною. Останнє суттєве коливання відбулося у липні, коли кількість вакансій раптово "обвалилася" на 20 відсотків, проте вже у серпні ситуація стабілізувалася, і кількість нових пропозицій роботи повернулася на стандартний рівень - у середньому, 35 тисяч вакансій щомісяця.

"Загалом, не спостерігається явних ознак значного покращення чи відновлення активності на ринку праці в Україні. При цьому, заробітні плати у третьому триместрі 2023 року трішки вищі, ніж у першому та другому. Проте, важливо зауважити, що цей ріст може бути обумовленим багатьма факторами, у тому числі - інфляційними тисками", - зазначила у коментарі УНІАН аналітик Jooble Вікторія Новосад.

Водночас, фахівці Work.ua значно оптимістичніші у своїх оцінках. За їхніми даними, у серпні український ринок праці розпочав новий етап відновлення, не дочекавшись осені, яка, традиційно, знаменує початок активного бізнес-сезону. До того ж, в останній місяць літа в Україні було встановлено рекорди за кількістю вакансій та розміром зарплат.

"У серпні, за даними системи управління наймом Work.ua, роботодавці опублікували 102 748 пропозицій роботи. Це на 10% більше, ніж у липні. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення на сайті було понад 100 тисяч вакансій, а після 24 лютого їхня кількість впала до 6 тисяч. Півтора року потому ринок праці України максимально наблизився до позначки відновлення", - повідомили у компанії.

Збільшення кількості вакансій є, однозначно, позитивним сигналом, який свідчить про те, що бізнес стає на ноги, створюються нові робочі місця, а це дозволяє забезпечити людей зарплатами, а бюджет – податками.

У Work.ua додають, що відновлення відбувається нерівномірно. Так, наприклад, у категорії "Маркетинг, реклама, PR" відновлення складає 87%, а у сфері ІТ — лише 57 відсотків.

Кількість робочих місць, що не дивно, варіюється в залежності від регіону держави. За даними аналітиків, перша п’ятірка областей за пропозиціями роботи залишається незмінною, це – Київська (33 283 вакансій), Дніпропетровська (9 831), Львівська (9 705), Одеська (6 927) та Харківська (3 732) області. До лідерів за приростом пропозицій роботи входять також Київська разом із Хмельницькою, Рівненською, Житомирською і Чернігівською областями.

Кого шукають роботодавці

За даними Work.ua, найзатребуванішими фахівцями на сьогодні є бухгалтери, кухарі, водії, менеджери з продажу та продавці-консультанти.

Восени, з початком нового навчального року та високого бізнес-сезону, значно зросли пропозиції роботи в сферах "Освіта, наука" (+37%) та "Управління персоналом, HR" (+12 процентів). Крім цього, помітно збільшилася кількість вакансій в категоріях "Культура, музика, шоу-бізнес", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Сфера обслуговування".

Фахівці зазначають, що в серпні попит найбільше зріс на освітян. Роботодавці активно шукають вчителів англійської, математики, початкових класів, корекційних педагогів та викладачів німецької.

Із непов’язаних з освітою професій значно зріс попит на офіс-менеджерів, фітнес-тренерів, пакувальників та посудомийників.

При цьому, розміщені вакансії свідчать про те, що роботодавці відчувають дефіцит кадрів.

"Значно зросла частка вакансій для людей з інвалідністю, студентів, ветеранів та пенсіонерів. Також роботодавці частіше готові працювати з кандидатами без досвіду", - зазначають аналітики.

У Державній службі зайнятості наводять свою статистику щодо актуальних вакансій на ринку праці. У відомстві спираються на дані Єдиного порталу вакансій – сервісу, створеного відомством у співпраці з найбільшими сайтами з пошуку роботи.

Відповідно до їхніх даних, найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

До ТОП-10 професій за кількістю вакансій на Єдиному порталі увійшли: продавець-консультант, менеджер з продажу, кухар, бухгалтер, вантажник, лікар, швачка, бариста, водій автотранспортних засобів та машиніст.

"Максимальний розмір заробітної плати у запропонованих вакансіях на порталі становить: продавець-консультант - 50 тис. грн; менеджер з продажу - 275 тис. грн; кухар - 55 тис. грн; бухгалтер – 80 тис. грн; вантажник - 40 тис. грн; лікар - 120 тис. грн; швачка - 50 тис. грн; бариста - 50 тис. грн; водій автотранспортних засобів – 60 тис. грн; машиніст - 66 тис. грн", - повідомляють у Держслужбі зайнятості.

Скільки можна заробити

Зараз розмір середньої зарплати в Україні, за різними даними, складає близько 17 тисяч гривень. Так, у Пенсійному фонді в червні цього року вказали показник середньої зарплати у 16 012 гривень. Згідно з аналізом Work.ua, в останній місяць літа середня зарплата в Україні зросла до 17 500 грн.

Наступного ж року, за прогнозом Міністерства економіки, номінальна середньомісячна зарплата українців зросте до 21 852 грн. У реальному вимірі (з урахуванням інфляції) зарплата зросте на 6%, зазначається в проекті держбюджету на наступний рік.

Крім цього, чиновники обіцяють в 2024 році вдвічі підвищити мінімальну зарплату, яка наразі становить 6700 гривень. З 1 січня 2024 року "мінімалка" зросте до 7100 гривень, а з 1 липня наступного року – до 8000 гривень.

Які ж зарплати пропонують роботодавці різним фахівцям сьогодні? У Держслужбі зайнятості зазначають, що середній розмір заробітних плат у вакансіях, що подаються до відомства, становлять 11 тисяч гривень. Зокрема, для керівників, менеджерів – 13 тис. гривень, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин – 12 тис. гривень, працівників сфери торгівлі та послуг і кваліфікованих робітників з інструментом – 11 тис. гривень.

"В базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: фахівець з розроблення комп'ютерних програм – 110 тис. грн, інженер-програміст – 90 тис. грн, слюсар-інструментальник – 60 тис. грн, водій – 60 тис. грн, агроном – 52 тис. грн, лікар – 45 тис. грн, архітектор – 45 тис. грн, плавильник металу – 40 тис. гривень", - додають у відомстві.

Згідно з дослідженням Work.ua, у серпні найбільше зростання зарплат спостерігалося у категоріях "Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки" (з 32 500 грн до 35 000 грн), "Нерухомість" (з 33 000 грн до 34 000 грн), "Транспорт, автобізнес" (з 22 500 грн до 23 500 грн).

Щодо посад, які не відносяться до керівних та сфери ІТ, найбільше зросла зарплата для медіабаєрів – тобто, спеціалістів з розміщення реклами у ЗМІ (55 000 грн), ендодонтистів – лікарів, що спеціалізуються на лікуванні зубних каналів (41 250 грн), рихтувальників (35 000 грн).

"Стабільно серед найоплачуваніших посад, де не змінилася зарплата, бачимо водіїв-міжнародників (42 500 грн), ріелторів (35 000 грн), а також автоелектриків, автомеханіків, бурильників, головних інженерів, дизелістів (30 000 грн)", - повідомляють у компанії.

Натомість, найменш оплачувані посади від 6 750 грн до 11 000 грн пропонують консьєржам, санітарам, прибиральникам, посудомийникам, асистентам ветеринарного лікаря та працівникам лінії роздачі.

Аналітики кадрового порталу Jooble у своєму дослідженні зазначають, що у вересні на 50 відсотків зросла кількість вакансій у сегменті із заробітною платою від 13 до 26 тисяч гривень, якщо порівнювати з вереснем минулого року. При цьому, цей сегмент є досить вузьким і займає лише 5% від усіх вакансій.

"Протягом останніх чотирьох місяців у 90 відсотках вакансій заробітна плата не перевищує 20 тисяч грн, хоча минулого року цей показник сягав 35 тисяч у літні місяці", - зауважили у компанії.

Останні тенденції ринку праці

Широкий вибір вакансій дає змогу шукачам обирати, яку роботу розглядати, а отже — надсилати резюме лише на цікаві пропозиції, зазначають у Work.ua.

"Усе більше людей знаходять "свою" роботу, а нових шукачів прибуває все менше. Так, у серпні загальна кількість шукачів, які оновили або створили резюме, знизилася ще на 2% (350 994) у порівнянні з липнем. Усе це впливає на конкуренцію серед шукачів, яка в серпні знизилася на 9%, що знову наблизило ринок до дефіциту кадрів рівня 2021 року", - повідомили аналітики.

Така ситуація вигідна шукачам роботи, які можуть встановлювати свої умови на ринку праці. Рекрутерам же доведеться докладати зусиль для того, щоб залучити найкращих кандидатів. Зазвичай така ситуація позитивно впливає на культуру найму та мотивації співробітників. Зокрема, роботодавці мають пропонувати шукачам додаткові заохочення - негрошові стимули, та працювати на утримання співробітників у компанії.

Водночас, є сфери, у яких спостерігаються зворотні тендеції. Це, зокрема, ІТ.

"Кого загальна тенденція щодо конкуренції не торкнулася, то це айтівців. Адже тут уже пʼятий місяць поспіль тривають справжні "голодні ігри" за посади програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника. За цими позиціями конкуренція до 30 разів перевищує середні показники ринку", - додають у Work.ua.

Боротьба точиться також за посади, які передбачають можливість роботи віддалено: відеомонтажерів, спеціалістів чату, копірайтерів та ретушерів.

Тим часом, найнижча конкуренція спостерігається на робітничі та будівельні посади: автомаляра, коваля, гірника, складальника верху взуття, пилорамника, інструментальника, покрівельника.

Інша цікава тенденція ринку праці сьогодні – помітне скорочення молодих шукачів роботи. У серпні стало на 39 відсотків менше кандидатів віком до 18 років, та на 7% - віком від 18 до 24 років, що може бути повʼязано з початком навчального року та завершенням сезону літніх підробітків.

Загалом, окреслені тенденції свідчать про те, що, попри війну, в Україні з’являється більше роботи, і це дає можливість знайти заробіток більш вразливим категоріям громадян: як внутрішньо переміщеним особам, які за час війни, вочевидь, закріпилися на новому місці проживання, так і пенсіонерам.

Тому зараз саме час звернути увагу на портали з пошуку роботи тим людям, які раніше не могли працевлаштуватися або хотіли змінити роботу, але не наважувалися. Ринок відновлюється, конкуренція між роботодавцями посилюється, тому не варто втрачати свій шанс.