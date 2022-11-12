Мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію.

"Укрпошта" впродовж наступного тижня виконає першу доставку пенсій мешканцям звільненого з-під російської окупації Херсона.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у соціальній мережі Facebook, пенсії мешканцям звільненого Херсона будуть виплачені невідкладно. При цьому мобільні відділення підприємства почнуть розвозити пенсії відразу після отримання дозволу від військових, зважаючи на безпекову ситуацію.

Зокрема, вже протягом наступного тижня першу доставку та виплату пенсій готова забезпечити "Укрпошта". Також у Херсоні заплановано поновлення роботи стаціонарного відділення.

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Окремо сказано, що загалом на Херсонщині наразі працюють відділення "Укрпошти" різних форматів у 79 населених пунктах. Зокрема, нещодавно свої двері для клієнтів знову відкрило стаціонарне відділення в смт Велика Олександрівка Бериславського району.

У міністерстві нагадали, що мешканці деокупованих територій, яким нараховувалися виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою на руки. Для цього їм необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Гроші доставлятиме "Укрпошта".

Деокупація Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона. Спочатку у мережі почали з'являтися фото та відео, а вже згодом з'явилося офіційне підтвердження від ГУР. Заступник міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що в місто зайшли спеціальні підрозділи.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки в цей день Україна почала повертати Херсон.

12 листопада в Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрації, а також співробітники місцевих поліції та Служби безпеки України.

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