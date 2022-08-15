"Укрпошта" привозить пенсії та продукти у деокуповані села.

"Укрпошта" почала виплачувати пенсії у деокупованих селах Херсонської області.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Я поїхав сам туди з першими екіпажами, ми заїхали до деяких сіл. Ми привезли пенсії, будемо це робити і надалі. Дуже простий процес, опрацьований у багатьох регіонах. Наші Збройні сили звільняють село, далі приходить ДСНС і перевіряє, щоб не було мін, а далі приїжджає "Укрпошта" і привозить пенсії та продукти", - сказав він.

За його словами, пенсії в деокупованих селах зараз виплачуються готівкою.

Як повідомляв УНІАН, в Мелітопольському районі окупанти видали людям пенсії, проте в рублях і половина купюр виявилася фальшивою. Росіяни спробували звинуватити у видачі фальшивих грошей Україну, проте всі ці спроби з тріском провалилися.

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