Іноземні інвестиції як прикриття українських схем

Найбільше феросплавне підприємство у Європі – Нікопольський завод феросплавів – опинилося на межі техногенної катастрофи. Під загрозою – тисячі працівників підприємства і сотні тисяч мешканців міст-супутників. Що сталося і у чому полягає загроза?

Нікопольський завод феросплавів - стратегічний об’єкт Дніпропетровської області і справжній монстр української металургії. Це найбільше феросплавне підприємство у Європі. І друге у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. Тут виготовляються феросплави – сплави заліза з різними хімічними елементами, наприклад з кремнієм чи марганцем. Якщо простими словами, вони потрібні для надання металам спеціальних властивостей – гнучкості, крихкості, твердості… Тут працює близько шести тисяч людей.

Але зараз завод опинився на межі техногенної катастрофи. Річ у тім, що частина електрообладнання підприємства давно зносилися. Ціла лінія високовольтних опор – в критичному стані.

"Іржа, побиті ізолятори, місцями відсутні захисні троси, частково відсутні металоконструкції…", - перераховує "Грошам" проблеми інженер Нікопольського заводу феросплавів Максим Малишко.

Лінії електропередач необхідно терміново ремонтувати, інакше може статися аварія – обрив лінії електромереж. Тоді за лічені секунди підприємство залишиться без електроенергії. А якщо завод стане, то без роботи лишаться сотні тисяч людей.

"Завод – містоутворююче підприємство. Від нас залежить ще Марганець, Орджонікідзе, де ця руда добувається. У нас вона плавиться. Тобто під загрозою перебувають близько 200 тисяч осіб", - каже "Грошам" Максим Малишко.

Та і це ще не все. Аварійне відключення світла на заводі може потягти за собою багато людських жертв: під час плавлення металу в печі виділяється ферогаз, який є вкрай отруйним. Газ виходить назовні через вентиляцію. Але, якщо не буде електроенергії, вентиляція не працюватиме.

"В цеху в одну зміну працює близько 500 осіб. Усі вони – в зоні ризику", - каже Максим Малишко.

Щоб не допустити техногенної катастрофи, треба негайно ремонтувати електромережі. Зробити це працівники заводу можуть, але їм не дають! Цьому перешкоджає чужа сонячна електростанція, яка знаходиться на території підприємства.

Власник сонячної електростанції – Товариство "Екотехнік Нікополь", яке орендує приміщення феросплавного заводу та підключене до його електромереж. Для планового ремонту електроопор необхідно тимчасово відключити від світла електричну підстанцію НЗФ-5, з якої отримують електроенергію і цехи феросплавного заводу, і сонячна електростанція. Але "Екотехнік Нікополь" на відключення підстанції дозволу не дає.

"Ми позбавлені можливості виконати ремонт, бо ТОВ "Екотехнік Нікополь" саботує цю ситуацію", - розповідає "Грошам" юрист АТ "Нікопольський завод феросплавів Інна Жарінова.

Що ж це за така сонячна електростанція, яка стала каменем спотикання для потужного феросплавного заводу на Дніпропетровщині?

СЕС побудували нібито за іноземні інвестиції – майже 11 мільйонів євро. В січні 2018-го в Нікополі відбулося її урочисте відкриття.

"Ми обрали для інвестицій це місто. Бо тут є усі необхідні ресурси. Сонячна енергія, гарні економічні умови та якісні комунікації… Ці інвестиції в сонячну електростанцію - перші в рамках угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою", - розповідав у новинах президент компанії "Refraction Asset Management" Майкл Юркович.

Тоді феросплавний завод пішов назустріч зеленій енергетиці та дозволив розташувати сонячну електростанцію на території підприємства. Проект будівництва СЕС мав чотири варіанти підключення до загальної системи електропостачання. Найдешевшим було приєднання через мережі феросплавного заводу. Керівництво заводу висунуло ряд технічних вимог, при виконанні яких ТОВ "Екотехнік Нікополь" мало би право приєднувати свою сонячну електростанцію до їх мереж. Однак СЕС їх не виконали. Але, попри це, оператор системи розподілу ДТЕК незаконно приєднав сонячну електростанцію до мереж феросплавного заводу. Незаконно, тому що завод не надав дозволу на використання своїх електроліній.

"Ми не давали дозвіл, бо ця компанія до теперішнього часу нам не надала в установленому порядку всі ті документи, які вимагав договір про приєднання до електричних електромереж", - пояснила "Грошам" юрист АТ "Нікопольський завод феросплавів Інна Жарінова.

Та після приєднання до мереж заводу власники невеличкої сонячної електростанції стали диктувати власні умови потужному металургійному гіганту.

"Ми позбавлені можливості зробити ремонт, якось перепланувати наше виробництво. Склалася ситуація, як у казці про лисицю й зайця. Була у лисиці хата льодяна, а у зайця була луб’яна, в тої хата там кудись ділась, лисиця попросилася до зайця, заєць пустив її у хату, вона тепер диктує умови", - розповідає Інна Жарінова.

Тобто, наразі, власники сонячної електростанції не дають можливості феросплавному заводу ремонтувати власні електромережі. При цьому представники ТОВ "Екотехнік Нікополь" у цій ситуації ще й вважають себе постраждалими, мовляв, завод відключив їхню сонячну електростанцію від електропостачання.

"Нас як кінцевого споживача завод самовільно, свавільно відключив від своєї станції", - розповів "Грошам" юрист ТОВ "Екотехнік Нікополь" Віталій Коломієць.

Натомість керівники феросплавного заводу кажуть, що відключили сонячну електростанцію тому, що їм треба ремонтувати мережі, до яких вона була підключена. Окрім того, у ТОВ "Екотехнік Нікополь" давно закінчилися договори оренди, згідно з якими вони зберігали своє обладнання на території заводу.

"Це те саме, якщо до вас прийде сусід і скаже, що під’єднає свою електроенергію до твого лічильника і ти будеш за неї платити", - розповідає "Грошам" генеральний директор АТ "Нікопольський завод феросплавів" Володимир Куцін.

Претензії "сонячників" справді виглядають дивними. Втім, це тільки квіточки. "Гроші" з’ясували, що піар-історія про нібито 11 мільйонів канадських євро іноземних інвестицій, на які нібито й збудували СЕС, імовірно, фікція.

"Офіційно вам заявляю, що "Нікопольський феросплавний завод" ніколи ні з яким канадським інвестором не мав жодних стосунків. І не має сьогодні", - каже Володимир Куцін.

"Гроші" отримали інсайдерську інформацію, яка свідчить про те, що сонячну електростанцію будували не за іноземні інвестиції, як про це об’явили у всіх ЗМІ, а за гроші українського банку, гроші, взяті в кредит. При цьому, його досі не повернули. А частину навіть могли, так би мовити, пустити повз каси - адже така сонячна електростанція ніяк не може коштувати аж 11 мільйонів євро, кажуть експерти.

"Ця станція складається з 34 тисяч сонячних панелей "Полікристал", які вже морально застаріли. Їх ніхто вже не ставить", - розповідає Максим Малишко.

Звідки ж власники сонячної електростанції, які саботують тепер ремонт електромереж на феросплавному заводі, взяли гроші на будівництво СЕС? І чи підтвердять вони те, що тепер по вуха в боргах? "Гроші" запитали у представників ТОВ "Екотехнік Нікополь". Директор ТОВ "Екотехнік Нікополь" Валентина Белякова, зокрема розповіла вже відому історію, що СЕС збудована за кошти канадського інвестора.

На питання, чи були ці кошти взяті в кредит в українському банку, відповіла: "Я вам ще раз повторюю, потім було зроблено рефінанс". Але яку суму було реформовано, не сказала, мовляв, це конфіденційна комерційна інформація.

Тобто компанія нарешті зізнається, що на будівництво та утримання СЕС вони використали значну частину кредитних коштів.

"Побудова здійснюється за кошти інвестора, а надалі йде рефінансування під іпотеку вже збудованої станції", - пояснив "Грошам" юрист ТОВ "Екотехнік Нікополь" Віталій Коломієць.

"Грошам" вдалося дізнатись, що кредит, взятий ТОВ "Екотехнік Нікополь", наразі заморожено. Сама сонячна електростанція – під заставою в банку. Зараз вона не працює. А ТОВ "Екотехнік Нікополь" через суд вимагає від феросплавного заводу дозволу на користування їхніми електромережами. Втім, найголовніше те, що бентежить мешканців Нікополя: поки триває судова тяганина, питання з ремонтом аварійних електроліній жодним чином не рухається. В будь-який день може статися техногенна катастрофа, фатальна для цілого регіону.

Повний сюжет про те, як СЕС і "Нікопольський завод феросплавів" доводять свою правду і які ризики існують для працівників заводу та місцевих мешканців, якщо не відремонтувати застаріле обладнання, дивіться в новому випуску програми "Гроші" на телеканалі 2+2.

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