Експерт вважає, що існує ризик, що після війни чоловіки поїдуть до своїх дружин та дітей за кордон.

Чим довше триватиме війна в Україні, тим менше людей повернеться з-за кордону.

Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.в. Птухи НАН України Елла Лібанова в ефірі інформаційного телемарафону.

"Чим довше триватиме війна, тим більшими з одного боку будуть руйнування економіки та інфраструктури, а з іншого боку - більше адаптуються ті жінки і діти, які виїхали за кордон, до життя в тих країнах, до яких вони поїхали", - повідомила вона.

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Експерт розповіла, як повернути людей, які виїхали. Один з методів - розробка програм повернення та адаптації громадян.

"Треба з цими людьми спілкуватися, щоб не розірвати зв'язків. Треба дуже ретельно після завершення війни працювати над створенням робочих місць і перекваліфікації робочої сили, по розміщенню населення по території України і по допомозі в поверненні, тому що це теж проблема", - додала Лібанова.

Вона зазначила, що Україна ризикує в першу чергу втратою не тієї кількості людей, які сьогодні за кордоном, а тим, що після війни чоловіки також поїдуть до своїх жінок та дітей за кордон.

Біженці з України в Європі

В ООН підрахували, що станом на 4 лютого 2023 року в Європі зареєструвалися близько 4,8 мільйона біженців з України - у Польщі (1,5 млн), Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис.). При цьому більшість українців за кордоном змогли адаптуватися в інших країнах. Так, у Польщі майже всі бажаючі змогли знайти роботу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявив, що в Берліні незадоволені тим, що країни Західної Європи прийняли занадто мало біженців з України.

19 лютого 2023 року в Німеччині заявили, що українські біженці "врятували" ринок праці.

Раніше експерти прогнозували, що за найгіршого сценарію, у разі затягування війни, з України можуть виїхати до 7 млн українців.

Як зазначав економіст Олексій Кущ, виїзд восьми мільйонів українців за кордон для економіки означає Втрачені 40 млрд доларів.

За даними українських експертів, за підсумками року кількість громадян України за кордоном збільшилася майже на 2 мільйони осіб.

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