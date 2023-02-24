Дані про вісім мільйонів українців за кордоном не підтверджуються.

За підсумками року кількість громадян України за кордоном збільшилася майже на два мільйони осіб, - дані про вісім мільйонів не підтверджуються.

Про це повідомила директор Інституту демографи та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, підрахунки робилися за даними Держприкордонслужби - це найбільш надійна інформація. Підраховували, скільки людей за рік виїхало і скільки повернулося.

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"Сальдо - це збільшення кількості українців за кордоном - і якщо ми дивимося на це все з 24 лютого минулого року по 20 цього року - 1 млн 830 тис. додатково збільшилося. Ось скільки було до 24 лютого минулого року плюс 1 млн 830 тис.за цей рік", - розповіла Лібанова.

Вона зазначила, що дані про вісім мільйонів громадян, які виїхали з України, ніяк не підтверджуються.

"Є версія, що перші найбільш складні 10 днів не всіх фіксували. Я погано розумію, як це може бути, але припустимо. Це все одно не 7 і не 8 мільйонів", - додала вона.

Українські біженці в Європі

В ООН підрахували, що станом на 4 лютого 2023 року в Європі зареєструвалися близько 4,8 мільйона біженців з України - у Польщі (1,5 млн), Німеччині (900 тис.) та Чехії (500 тис.). При цьому більшість українців за кордоном змогли адаптуватися в інших країнах. Так, у Польщі майже всі бажаючі змогли знайти роботу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявив, що в Берліні незадоволені тим, що країни Західної Європи прийняли занадто мало біженців з України.

19 лютого 2023 року в Німеччині заявили, що українські біженці "врятували" ринок праці.

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