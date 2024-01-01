Раніше через антисемітські скандали та розпалювання ненависті й дезінформації низка компаній припинили купувати рекламу на платформі X (колишній Twitter).

Британська газета Financial Times прогнозує, що соцмережа X (колишній Twitter) американського мільярдера Ілона Маска може збанкрутувати в 2024 році.

"Чи збанкрутує компанія X? Так. Ілон Маск часто використовує попередження про банкрутство для мотивації своїх співробітників: він робив це в Tesla і SpaceX. Але цього разу, коли реклама в X різко просіла, а спроби створити нові джерела доходу провалилися, є велика ймовірність, що це станеться", - йдеться в прогнозі від Financial Times.

Зазначається, що після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, Маск може виявитися достатньо безрозсудним, щоб подумати, що зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині.

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"Боротьба Маска за контроль над банкрутством X стане захоплюючим продовженням драматичного придбання Twitter", – додали у виданні.

Рекламодавці тікають з Twitter – що відомо

Після придбання Ілоном Маском соцмережі Twitter, на платформі погіршилася модерація контенту. Це призвело до збільшення публікацій, насичених мовою ненависті та дезінформацією. Зокрема, Twitter почали звинувачувати в тому, що він став основною платформою для розповсюдження ідей палестинських терористів та їхніх прихильників.

У листопаді Ілон Маск потрапив в антисемітський скандал, звинувативши єврейських активістів у нападках на його бізнес. На думку мільярдера, Антидефамаційна Ліга (організація, що бореться проти антисемітизму) чинить тиск на рекламодавців, що призвело до падіння доходів його соцмережі.

Пізніше Маск публічно обматюкав рекламодавців, які відмовилися продовжувати співпрацю з придбаною ним платформою Х.

При цьому Маск заявив, що проти нього було ніби розгорнуто кампанію з дискредитації.

Після цього стало відомо, що низка компаній, серед яких Apple, Disney, Comcast, Lionsgate і Paramount Global тощо припинили купувати рекламу на платформі X.

Видання The Washington Post відмітило, що саме зростання антисемітизму на платформі Х стало причиною відходу з соціальної мережі великої кількості рекламодавців.

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