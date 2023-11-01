Через його соціальну мережу X зловмисники забезпечують собі велику аудиторію, користуючись алгоритмом Premium акаунтів.

Американський бізнесмен Ілон Маск виявився "супер джерелом" розповсюдження дезінформації про війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Як показав аналіз NewsGuard, через його соціальну мережу X поширювалися одні з найвідоміших фейків щодо бойових дій між ЦАХАЛ та палестинськими бойовиками. Майже три чверті найбільш "вірусних" постів просувалися "перевіреними" акаунтами X Premium, пише Newsweek.

Тобто платна підписка, яку Маск заснував для верифікації акаунтів на платформі в березні 2023 року (місячна оплата становить 8 доларів на місяць), схоже, не спрацювала. Як відомо, дописи в таких преміум-акаунтах (їх "достовірність" відзначається синьою галкою) мають пріоритетність за алгоритмом X. Тобто їх користувачам показують першими, саме цю інформацію пропонують у відповідях за результатами того чи іншого пошуку.

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Таке рішення Маска стало "манною небесною" для ботів, які поширювали фейки про війну між Ізраїлем і ХАМАС. Вони змогли охопити більшу аудиторію користувачів для розповсюдження дезінформації, не заплативши за це вартість навіть одного квитка в кіно, підкреслило ЗМІ.

Так, протягом першого тижня конфлікту боїв між ЦАХАЛ та ХАМАС (з 7 по 14 жовтня) NewsGuard проаналізував 250 найбільш активних постів (лайки, репости, відповіді та закладки), які просували один з 10 найбільш поширених неправдивих або необґрунтованих наративів, пов'язаних з війною. Результати показали, що 186 з цих 250 дописів - 74% - були поширені акаунтами, "перевіреними" X.

Найбільш неправдиві фейки, які поширювалися через X:

Україна продала зброю ХАМАСу;

Ізраїль вбив 33 000 палестинських дітей з 2008 року;

на відео - ізраїльські та палестинські діти в клітках;

на відео з'явилися ізраїльські високопосадовці, захоплені в полон ХАМАС;

православна церква Святого Порфирія в Газі була зруйнована/церква Порфирія в Газі була зруйнована в результаті ізраїльського бомбардування;

на відео бойовики ХАМАС святкують викрадення ізраїльського малюка;

CNN інсценувала кадри нападу на свою знімальну групу в Ізраїлі;

у доповідній записці Білого дому повідомляється, що США схвалили виділення Ізраїлю допомоги у розмірі 8 мільярдів доларів;

Ізраїль інсценував смерть дитини, яка загинула від удару ХАМАСу;

теракт ХАМАС стався під "фальшивим прапором", його здійснив Ізраїль або Захід.

Загалом публікації, які містили ці міфи, отримали 1 349 979 поширень і були переглянуті понад 100 мільйонів разів у всьому світі лише за один тиждень, підкреслюється в аналізі.

Там нагадують, що Маск у відповідь на критику щодо збільшення кількості дезінформації на X, яка мала б, навпаки, зникнути після його "радикальних змін", каже: що на X можна розшити функцію верифікації тих чи інших фактів через фільтр "Примітка спільноти". Однак 79 з 250 неправдивих постів мали таку примітку. Це означає, що алгоритми X визнавали ці публікації "достовірними" у 32% випадках.

NewsGuard також виявила неправдиві або необґрунтовані дані про Ізраїль та ХАМАС, які розповсюджувалися через інші соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram тощо. Однак саме X була чи не єдиною платформою, яка публічно заявляла про битву з фейками. Також аналітики дійшли висновку, що перш ніж подібні фейки стали "вірусними" на інших платформах, першими їх підхоплювала саме X Маска.

Фейк про те, що Україна передала зброю ХАМАС

Нагадаємо, що під час нападу ХАМАС на Ізраїль дійсно є факти, що боєвики могли використовувати зброю та технології з України. Про це згадував глава ГУР Кирило Буданов. Водночас він акцентував, що це свідчить про те, що Росія могла таємно передати зброю, захоплену в Україні, палестинцям. Можливо, це відбулося за посередництва Ірану. Також Буданов не виключив, що військові РФ могли брати особисту участь в боях проти ЦАХАЛ. "Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", - заявляв він.

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