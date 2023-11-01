Американський бізнесмен Ілон Маск виявився "супер джерелом" розповсюдження дезінформації про війну між Ізраїлем та ХАМАС.
Як показав аналіз NewsGuard, через його соціальну мережу X поширювалися одні з найвідоміших фейків щодо бойових дій між ЦАХАЛ та палестинськими бойовиками. Майже три чверті найбільш "вірусних" постів просувалися "перевіреними" акаунтами X Premium, пише Newsweek.
Тобто платна підписка, яку Маск заснував для верифікації акаунтів на платформі в березні 2023 року (місячна оплата становить 8 доларів на місяць), схоже, не спрацювала. Як відомо, дописи в таких преміум-акаунтах (їх "достовірність" відзначається синьою галкою) мають пріоритетність за алгоритмом X. Тобто їх користувачам показують першими, саме цю інформацію пропонують у відповідях за результатами того чи іншого пошуку.
Таке рішення Маска стало "манною небесною" для ботів, які поширювали фейки про війну між Ізраїлем і ХАМАС. Вони змогли охопити більшу аудиторію користувачів для розповсюдження дезінформації, не заплативши за це вартість навіть одного квитка в кіно, підкреслило ЗМІ.
Так, протягом першого тижня конфлікту боїв між ЦАХАЛ та ХАМАС (з 7 по 14 жовтня) NewsGuard проаналізував 250 найбільш активних постів (лайки, репости, відповіді та закладки), які просували один з 10 найбільш поширених неправдивих або необґрунтованих наративів, пов'язаних з війною. Результати показали, що 186 з цих 250 дописів - 74% - були поширені акаунтами, "перевіреними" X.
Найбільш неправдиві фейки, які поширювалися через X:
- Україна продала зброю ХАМАСу;
- Ізраїль вбив 33 000 палестинських дітей з 2008 року;
- на відео - ізраїльські та палестинські діти в клітках;
- на відео з'явилися ізраїльські високопосадовці, захоплені в полон ХАМАС;
- православна церква Святого Порфирія в Газі була зруйнована/церква Порфирія в Газі була зруйнована в результаті ізраїльського бомбардування;
- на відео бойовики ХАМАС святкують викрадення ізраїльського малюка;
- CNN інсценувала кадри нападу на свою знімальну групу в Ізраїлі;
- у доповідній записці Білого дому повідомляється, що США схвалили виділення Ізраїлю допомоги у розмірі 8 мільярдів доларів;
- Ізраїль інсценував смерть дитини, яка загинула від удару ХАМАСу;
- теракт ХАМАС стався під "фальшивим прапором", його здійснив Ізраїль або Захід.
Загалом публікації, які містили ці міфи, отримали 1 349 979 поширень і були переглянуті понад 100 мільйонів разів у всьому світі лише за один тиждень, підкреслюється в аналізі.
Там нагадують, що Маск у відповідь на критику щодо збільшення кількості дезінформації на X, яка мала б, навпаки, зникнути після його "радикальних змін", каже: що на X можна розшити функцію верифікації тих чи інших фактів через фільтр "Примітка спільноти". Однак 79 з 250 неправдивих постів мали таку примітку. Це означає, що алгоритми X визнавали ці публікації "достовірними" у 32% випадках.
NewsGuard також виявила неправдиві або необґрунтовані дані про Ізраїль та ХАМАС, які розповсюджувалися через інші соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, Telegram тощо. Однак саме X була чи не єдиною платформою, яка публічно заявляла про битву з фейками. Також аналітики дійшли висновку, що перш ніж подібні фейки стали "вірусними" на інших платформах, першими їх підхоплювала саме X Маска.
Фейк про те, що Україна передала зброю ХАМАС
Нагадаємо, що під час нападу ХАМАС на Ізраїль дійсно є факти, що боєвики могли використовувати зброю та технології з України. Про це згадував глава ГУР Кирило Буданов. Водночас він акцентував, що це свідчить про те, що Росія могла таємно передати зброю, захоплену в Україні, палестинцям. Можливо, це відбулося за посередництва Ірану. Також Буданов не виключив, що військові РФ могли брати особисту участь в боях проти ЦАХАЛ. "Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", - заявляв він.