Мільярдер розлютився на рекламодавців, що не хочуть з ним працювати.

Американський бізнесмен Ілон Маск публічно обматюкав рекламодавців, які відмовилися продовжувати співпрацю з придбаною ним платформою Х (колишній Twitter). Це сталося під час виступу на бізнес-форумі The New York Times DealBook, який транслювався онлайн.

Ведучий запитав у Маска, чи не бажає він вибачитися перед рекламодавцями, які пішли з Твіттера на тлі низки скандалів. Відповідь була несподіваною.

"Не рекламуйтесь [у Twitter]. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима — хай ідуть нах*й. Це зрозуміло? Я сподіваюсь що так. Привіт, Боб!" – сказав він, ймовірно, звертаючись до голови ради директорів The Walt Disney Company Боба Айгера.

Рекламодавці тікають з Твітера – що відомо

Як писав УНІАН, після того, як Ілон Маск придбав соцмережу Twitter, на платформі погіршилася модерація контенту, що призвело до "вибуху" публікацій, насичених мовою ненависті та дезінформацією. Зокрема Twitter почали звинувачувати в тому, що він став основною платформою для розповсюдження ідей палестинських терористів та їхніх прихильників.

Також особисто сам Ілон Маск примудрився потрапити в антисемітський скандал.

На цьому тлі Єврокомісія вирішила відмовитися від розміщення своєї реклами на сторінках цієї соцмережі, аби не псувати власну репутацію фінансовими зв’язками з Twitter.

Також від розміщення своєї реклами на платформі почали відмовлятися і великі комерційні компанії, зокрема Disney, Warner Bros та інші. Маск заявив, що проти нього розгорнули кампанію з дискредитації.

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