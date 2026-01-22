Комфорт без світла і тепла. Експерти поділились досвідом, як вижити у морозному місті

Не маючи змоги досягти "цілей СВО" на фронті, РФ намагається послабити стійкість українського тилу ударами по енергетиці на тлі морозів. Проте навіть у таких умовах можна не лише виживати, але й зберігати комфорт оселі. Питання лише у ціні.

Вже те, що під час найбільшої у Європі війни після Другої світової більшість країни жила у комфортних умовах, було справжнім дивом. Проте морози та підступність ворога цю "казку" нам підпсували. Кількість політичних "срачів" та передвиборчих гасел з усіх боків просто зашкалювала ще восени. Але Кремль знов нас "помирив". Бо нагадав, хто справжній ворог. А ще – про те, як наші предки виживали під час війн минулого.

Втім, часи вже зовсім інші. Прогрес дає не лише нові можливості, такі як зв’язок та, наприклад, віддалену роботу, але й нові залежності – без світла і опалення комфортне життя зараз уявити складно.

УНІАН розпитав експертів про те, як, по-перше, вижити без світла та опалення при -20 за вікном, а по-друге – як налагодити комфорт навіть у таких умовах, і скільки це буде коштувати.

Виживання у місті

Перше і найголовніше за таких складних умов – виживання. З цього й почнемо. У квартирі не поставиш собі піч на дровах або генератор. Ні, звісно є "ентузіасти", які це роблять – десь на балконі або даху. Але це настільки небезпечно, що може мати руйнівні наслідки, не менші, ніж від російських атак – пожежі, смерть від вчадіння або отруєння димом тощо. Що ж тоді робити, якщо вже зовсім складно?

Ярослав Рачинський, гірський гід та консультант компанії Extreme Guide, розповів УНІАН основи виживання в умовах міста.

"Є кілька ключових параметрів (для виживання, - УНІАН). Це – одежа, їжа та приміщення. Для одежі важлива тришаровість для збереження тепла – вдягаємо термобілизну, фліс і зверху ще якийсь утеплювач або куртку для захисту від вітру. Але у приміщенні навряд чи захист від вітру потрібен, тому найкраще вдягти пухову куртку, - пояснює експерт-виживальник. – Спати потрібно у теплих умовах. Найкращі матеріали - це пух, синтепон та інші утеплювачі. Спати можна у флісових штанях під ковдрою з пуху чи сінтепону. Під час сну на холоді головне захистити кінцівки та відкриті частини тіла. Можна вдягнути баф та шапку. Це буде виглядати незвично, але спати – дуже затишно".

Для ефективнішого утеплення приміщення гірський гід рекомендує його "зменшити".

"Можна навіть поставити якийсь маленький намет всередині будинку. Це буде місце, де завжди тепло, бо воно прогрівається просто диханням. А якщо повісити там ще якесь джерело тепла, то воно буде швидше розігріватись. Але намет або спальні мішки треба купувати для приміщення лише якщо вже дійсно дуже прохолодно. В них можна комфортно спати навіть при температурі від -5 до 0 градусів", - продовжує він.

Відкрите полум’я у квартирі фахівець розводити не рекомендує, але якщо вже інших варіантів немає, то краще використовувати, до прикладу, "окопну свічку" у бляшанці.

"Відкрите полум’я у квартирі можна використовувати у вигляді свічки, яку можна покласти у металеву банку. Можна навіть просто тримати на столі підсвічник. Але, звісно, робити це все дуже обережно. Головне не забути погасити полум’я перед сном", - наголошує альпініст.

Це дійсно актуальна порада, адже вже були випадки, коли цілі сім’ї гинули від пожеж або навіть чадного газу. Причому як від відкритого полум’я, так і навіть від вихлопу генератора. Тому для приміщення можна використовувати лише малі газові горілки і ніколи не засинати, доки їх не погасити.

"Воду гріти або готувати їжу можна на маленьких газових пальниках. Але потрібно купувати професійні прилади, не китайські. І обов’язково користуватися термосами для збереження енергії. Теплу воду можна буде використовувати для пиття, миття посуду або для обігріву", - акцентує пан Рачинський.

Точний "чек" на такий обігрів скласти важко, адже і намети, і тепла одежа є у дуже великому асортименті.

За даними цінового агрегатора HotLine, пуховики в Україні зараз продають за ціною від 700 гривень до 53 тисяч гривень, намети зимові – від пари тисяч гривень до 20 тисяч грн і більше (залежить від кількості шарів покриття та на яку кількість осіб він розрахований). Газові пальники продаються за ціною від 190 до 14 тисяч гривень. Свічки в Україні можна знайти від 5 гривень.

Отже, навіть найдешевший варіант з забезпечення себе переліченим вище обійдеться у 3-5 тисяч гривень. А верхня межа взагалі не проглядається – все залежить від бажання та періоду, на який людина хоче запастися їжею, водою, газовими балонами тощо.

Обігрів починаємо з себе

Найпростіший та найменш витратний спосіб зігрітися - це не квартиру довкола нагрівати, а самого себе – локальний нагрів.

"Щоб себе обігріти потрібно використовувати грілки. Найперше, що потрібно зігрівати, це ноги. Дуже корисні хімічні грілки, які діють як устілки. Кидаємо просто у черевики грілочку. Або собі на груди. Вони гріють кілька годин. Електричні ковдри ще є як варіант. Можна використовувати ковдри, що працюють від павербанку. Але з електрикою завжди потрібно бути дуже-дуже обережними і тримати це все подалі від вологи", - додає варіантів для обігріву Ярослав Рачинський.

Потрібно також вживати теплі напої. Це чай (найкраще – з імбиром та лимоном), а ще ефективніше - молоко або какао з молоком, бо вони, як каже гірський гід, мають більшу теплоємність. Він розвінчує міф, що алкоголь не допомагає зігрітися, хоча вважає цей засіб, все ж, не надто безпечним.

"Алкоголь це більше для моральної підтримки. Він допомагає краще заснути. Але за надмірного вживання ви себе вже не контролюєте і тому можете замерзнути. Тому у великих кількостях алкоголь не вживайте за таких умов", - зауважує експерт з виживання.

Вадим Ігнатов, генеральний директор Luaz Motors та експерт з електромобільності (в усіх сенсах), згоден щодо того, що найпростіший спосіб зігрітися, це обігрівати себе, а не оточення.

"Простирадла та ковдри, що працюють від павербанків, це дієве та гарне бюджетне рішення. В мене є така жилетка з підігрівом від павербанку – ходжу в ній по вулиці. Вона дає комфортне тепло і працює дуже довго. Локальний підігрів дозволяє зігрітися малим ресурсом, - каже експерт, й додає, що "народні методи", такі як цегла на плиті, поступаються технологічним рішенням і можуть бути небезпечні. – Подібні "народні" рішення як цегла на плиті можуть бути корисним тим, в кого є газові плити. Але це така собі історія. Взагалі з опаленням газом є небезпека – угарний газ. Це газ, який люди не бачать і не відчувають. Якщо у хаті постійно буде горіти газ, то люди просто "угорять"".

Хімічні грілки можна знайти у продажі за ціною від 11 до 250 гривень. Є також одноразові термоковдри з хімічними тепловими елементами – 400-500 гривень за штуку. Звичайна гумова грілка ж обійдеться у 100-200 гривень. Але всі грілки є різними за розміром та за метою застосування – для рук, для ніг, для тіла тощо, що й впливає на ціну. На крайній випадок гарячу воду можна просто наливати у звичайну пластикову пляшку і класти собі у ноги під час сну.

Але, за наявності грошей, Вадим Ігнатов рекомендує обирати більш технологічні засоби. Які? В якості прикладу він описує свою оселю, яку обладнав "трирівневою системою", яка дає світло та тепло, хоча й дещо "кусається" по ціні.

Затишна оселя за будь-яких умов

Експерт описує для УНІАН власний досвід налагодження стабільного електроживлення та опалення в оселі:

"По-перше, в мене стоїть інвертор з батареєю на 5 кВт від компанії Livoltek. Я її купував за 80 тисяч гривень (причому частинами – шість платежів, що не так обтяжливо для сімейного бюджету), а зараз в "Епіцентрі" вона коштує близько 100 тисяч. Вона працює й на опалення, а заряджається вночі. 5 кВт мені вистачає на живлення квартири повністю протягом 12 годин. Коли були відключення на 15 годин протягом доби, то я трошки знижував споживання й цієї батарейки цілком вистачало. Але в мене дуже енергоефективна квартира", - розповідає Вадим Ігнатов.

З його слів, якщо все працює (холодильник, телевізор тощо), то вся квартира споживає в нього лише 230 ватт. Все світло – світлодіодне, всі побудові прилади сучасні інверторні.

"Я експериментував щодо того, що вигідніше з точки зору споживання електроенергії. Наприклад, щодо приготування їжі. І виходить, що вигідніше готувати їжу не на індукційній плиті, а у мікрохвильовій - вона споживає десь 1300 ватт. А щоб розігріти їжу там потрібно лише 2-3 хвилини, - продовжує він. – Це все перший ступінь моєї "системи". Другий – це зарядна станція на 2,2 кВт".

Як ділиться з УНІАН пан Ігнатов, це не EcoFlow, а "китайський ноунейм", проте схожий за потужністю.

"Я її спеціально замовляв з Китаю за 600 доларів. Аналогічна ж EcoFlow коштувала б більше 2000 доларів. Є ще третій рівень у квартирі – світильники, які я колись купував в "Епіцентрі" по 200-300 гривень. Вони були на батарейках, але я спеціально для них придбав у Jusk маленькі акумулятори. Світильники автоматично вмикаються від руху і лише коли темно. Поставив їх скрізь – у ванній, на кухні, коридорі. Тепер я пересуваюся квартирою і взагалі не чіпаю інші джерела світла. Одного заряду акумулятору вистачає приблизно на місяць. Це гарно щоб не вбитися у коридорі, якщо вже зовсім світла немає", - розкриває свої лайфхаки експерт.

Але найбільш цікава історія виходить з опаленням, адже живе Вадим Ігнатов на 15-му поверсі "панельки".

"Там не було нормального опалення років 20. І коли робив ремонт, то зробив підігрів підлоги. Він потребує 1,6-1,8 кВт на годину. Тому навіть потужної системи вистачає лише години на 3 роботи опалення. Але підлога дуже інерційна – довго тримає тепло. Коли світло є, то я її нагріваю до 32 градусів. Навіть через 20 годин після відключення вона ще тримає температуру 20 градусів. Така підлога не надто дорога, але її складно монтувати. Як схоже бюджетне рішення є килимки з підігрівом. Вони не замінять опалення, але додають затишку, якщо постелити у спальні або у ванній кімнаті. Головне – ногам тепло", - акцентує експерт з електромобільності.

Ще одне, як не дивно, відносно енергоефективне рішення – опалюватися кондиціонером.

"Я в себе експериментував, і на температурі 27 градусів він споживає десь 600 ватт на годину. Але в мене сучасний двохінверторний кондиціонер. Проте проблема кондиціонеру – він працює лише до -12 градусів. Після чого зовнішній блок починає обмерзати і перестає працювати", - розводить руками пан Ігнатов.

Ще проблема для міста – гаряча вода під час блекауів. Що краще – великий чи маленький бойлер? У продажі є навіть міні-бойлери, які можна поставити просто під мийку на кухні.

"Споживання електроенергії бойлером не залежить від його ємності. Десь 1,8-2 кВт будь-який споживає. Краще більший, бо він довше зберігає тепло. В мене стоїть на 100 літрів. Він, після першого нагріву, тримає воду гарячою протягом 2-3 днів взагалі без підігріву, - розповідає фахівець. – Але в мене на 15-му поверсі інша проблема. Під час відключень світла на гору перестають накачувати воду. Нічого нагрівати. І ось цю проблему я поки що не вирішив. Це потребує більш складних інженерних рішень з насосами, баками та резервним живленням".

Ситуацію міг би вирішити великий генератор на весь під’їзд. Але там теж свої нюанси.

"Генератор на пальному вдома використовувати не можна. А ось великий резервний генератор на під’їзд це дуже доречно було б. Вони бувають на бензині та дизелі, або на газу. За великим рахунком, всі багатоповерхові будинки в Україні повинні мати такі штуки біля дому. Вони забезпечують роботу ліфтів, водопостачання, освітлення всередині під’їзду. Але не дають у квартири освітлення, бо їх потужності на це зазвичай бракує. Будинок багатоквартирний може споживати мегавати, а такі генератори дають до сотні кіловат", - додає він.

Він оцінює мінімум для облаштування квартири резервною системою на 4-5 годин повноцінного життя "десь у 1300 доларів".

"А максимуму нема, бо все залежить від вашого гаманця. У продажі є й повністю автоматизовані системи зі збільшеними батареями за 5 тисяч доларів, і інше обладнання. Люди зазвичай купують маленькі зарядні станції, але я вважаю, що EcoFlow менш ніж на 2 кВт - це просто викинуті гроші. Бо 1 кВт це тільки світло в оселі і ще дуже трошки – холодильник (сучасний споживає 150 ватт). Якщо потрібно буде щось підключити на зразок кавомашини, щоб каву собі підігріти, то одразу спрацює захист і вона вимкнеться. А 2 кВт це вже більш зручна переносна батарейка на різні випадки. І коштують вони в різних виробників від 600 до 2000 доларів", - підводить під цим блоком підсумок Вадим Ігнатов.

Проте він додає, що це ще не всі варіанти "виживання" за рахунок прогресу. Адже в Україні певну "енергетичну революцію" створили електромобілі, які стали "павербанком на колесах".

Електромобіль це не просто засіб пересування…

Чи доцільно використовувати електромобілі як "батарею на колесах" щоб підживлювати дім чи офіс? Чи вистачить і на оселю, і на те, щоб потім їздити? Експерт дає нам відповіді і на ці питання.

"Так, вистачає на все. Історія, насправді, дуже класна. Але не в усіх є така можливість. В мене на 15-й поверх кабель дуже складно затягнути. Проте мій офіс прямо зараз живиться від електромобіля", - хвалиться генеральний директор українського виробника електромобілів Luaz Motor Вадим Ігнатов.

Він пояснює, що у електромобілів є дві можливості для використання в якості "павербанку на колесах". Перша це V2L (Vehicle-to-Load), що перекладається з англійської як: "від машини на навантаження" - від порта низької потужності до високої. А друга – через спеціальний інвертор, який збільшує можливості електромобіля.

"В мене у машині потужність до 1,6 кВт, в деяких буває до 3-х кВт. Це суто комп’ютери, щоб якісь не дуже потужні прилади заживити. Але головне друге – інвертор, який дозволяє від порта постійного струму брати до 10-20 кВт енергії. Є компанія Charge Spy – це виробник з Києва так званих "електроканістр", які дозволяють це зробити. Це їхня власна розробка. Коштує вона 800 доларів. Це дуже зручно, бо це підходить для великого будинку. Якщо сама машина це дозволяє, звісно", - продовжує експерт з електромобільності.

Електромобілі у Києві зараз коштують орієнтовно від 30-40 тисяч доларів. І цілком можуть слугувати такими собі великими павербанками за правильного використання, наполягає експерт. Проте тут теж криються ризики.

"Головне правильно їх (електромобілі, - УНІАН) підключати, бо компанії, які займаються ремонтом електромобілів, зараз завалені замовленнями на ремонт інверторів у машинах, які згоріли. А горять вони тому, що люди забувають від’єднати електромобіль, коли відновлюється електропостачання - коли подається зустрічний струм, - додає виробник деталей. – Щоб безпечно під’єднувати електромобіль до мережі у квартирі потрібно робити спеціальну проводку, автомат з перемикачем. Бо світло завжди з’являється раптово. Електромобіль дещо складніший за звичайний павербанк. А ремонт інвертора у машині коштує 2-3 тисячі доларів".

За словами Ігнатьєва, щоб користуватись таким способом, у квартирі потрібно встановити

систему АВР – Автоматичне Введення Резерву.

"Або трьохпозиційний автомат, який переключає або на мережу, або на резервне живлення. Це стосується не тільки електромобіля, а й будь-якого генератора, EcoFlow. Якщо піде зустрічна напруга, то всі вони згорять. Ручний АВР коштує 600 гривень, а автоматичний – 1300 гривень", - вказує розцінки пан Ігнатов, акцентуючи, що це дешевше, ніж ремонтувати електромобіль.

Вже бували випадки, коли при поданні зустрічного струму генератори та зарядні станції навіть вибухали.

Попри це, електромобіль, на думку експерта, це досить зручно зараз, бо є додатки, які у режимі онлайн показують діючі зарядки. Можна поїхати, умовно, з Оболоні на Академмістечко, зарядити автівку, а потім "привезти" енергію додому. Деякі додатки дозволяють резервувати собі зарядку.

"Це дуже актуально, адже попит на зарядки дуже зріс у Києві. На зарядних станціях черги стоять. Це проблема, бо десь 60% водіїв раніше заряджалися вдома. А така можливість зараз в багатьох обмежена. Але електромобіль, власне, мобільний – завжди є можливість поїхати в інше місце", - наполягає Вадим Ігнатов.

Водночас використовувати генератор для зарядження електрокару фахівець наполегливо не рекомендує.

"Від генератора електромобіль не зарядиш, бо вони зазвичай не видають потрібної потужності. Є звісно якісь "ізвращенія" в умільців, але я б таке до свого електромобіля не під’єднував. Краще поїхати туди, де є світло й зарядитися", - додає він.

"Дешевше" не означає "безпечніше"

Електромобілі корисні не лише як "павербанк на колесах", але й навіть як "павербанк без коліс". Точніше, якщо витягти з нього потужну батарею та використовувати як зарядну станцію. Цей метод стає все більш популярним в Україні. Але варто мати на увазі що в нас продають й ті акумулятори, які були забраковані виробниками через те, що вони зненацька вибухали.

"Кампанія з відкликання батарей була у Jaguar, Chevrolet, Hyundai, інших брендів, які використовували акумулятори виробництва LG. Там були модулі, які могли самозайматися полум’ям. Під час роботи там інколи проривалася захисна оболонка, через що батарея й загоралася. По всьому світу було близько сотні випадків загоряння, але, про всяк випадок, всі такі батареї замінили по гарантії. Але якимось чином ці батареї потім потрапили на наш вторинний ринок. Їх розбирають на блоки і потім продають. Така проблема є. І з такими батареями потрібно бути обережними", - наголошує Вадим Ігнатов.

Щоб уникнути ризиків, як каже експерт, потрібно дивитися, щоб це не були елементи так званого "пакетного типу" від компанії LG.

"Я взагалі рекомендую для домашнього використання брати виключно літій-залізо-фосфатні батареї, а не звичайні літієві. Бо в них довший термін служби, вони витриваліші і, головне, що вони зовсім не горять", - підсумовує генеральний директор Luaz Motors.

Під час війни потрібно мати засоби для обігріву як себе окремо, так і квартири в цілому. Зі світлом – те ж саме (ліхтарі не відміняють потреби у більш потужних засобах). Але все впирається у гроші. Особливо, якщо мова про пенсіонерів та інші вразливі категорії населення, для яких навіть мінімальні 5000 тисяч гривень для забезпечення тепла й освітлення - це вже проблема.

Проте якщо гроші є, варіантів для посилення свого особистого "енергетичного тилу" безліч – від зарядних станцій до електромобілів, які стали "павербанками на колесах" для житла та офісів. Якщо оцінювати варіанти без "розкоші", то обладнання резервною енергетичною системо своєї оселі обійдеться у 1300-2000 доларів – з батареєю, засобами обігріву та освітлення. Не дешево, але й "не за всі гроші світу". І, схоже, це зробити ніколи не пізно, маючи під боком такого "нездорового" сусіда як Росія.