"Золоті" квадратні метри

Бойові дії вносять корективи у все наше життя, зокрема й у ринок нерухомості. Якщо перед початком масштабного вторгнення та у перші тижні після нього на заході Україні, зокрема у Львові, різко підскочили ціни на оренду житла, то тепер значно зросли й на купівлю помешкань. Причому як у новобудовах, так і на вторинці. УНІАН дізнавався, що впливає на зростання цін і чи варто чекати, що квартири дешевшатимуть.

У Львові квартири ніколи не були дешевими. Насамперед добре працював імідж туристичного міста, вдало зліплений владою. А з початком війни, коли місто Лева стало одним із найбільш відносно безпечних в Україні, ціни на нерухомість почали просто зашкалювати.

Від початку повномасштабного вторгнення у Львові та області офіційно зареєструвалися понад 240 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Хтось із них прилаштувався у знайомих чи родичів, когось прихистили друзі. Проте додому повертатися планують не всі. Декому взагалі немає куди повертатися, адже їх будинки зруйновані, тож замислюються про те, щоб осісти у Львові, придбавши тут житло.

Ціни "кусаються"

Людмила разом з дочкою приїхала до Львова з Харкова ще на початку березня. Каже, спочатку планувала, що повернеться додому, але тепер вирішила залишатися.

"У Львові живе моя двоюрідна сестра з сім'єю, вони нас з малою і прихистили. Повертатися в Харків не планую, там неспокійно і невідомо ще, чим усе закінчиться, – каже жінка. – А Львів мені подобається, донька ходить в тутешню школу, та й родина тут є, тому вирішила придбати помешкання і залишитися. Але, чесно кажучи, ціни "кусаються" – менше ніж на 50-60 тисяч доларів за однокімнатну квартиру не варто розраховувати. Про центр і не мріємо, а десь за містом оселитися – теж не варіант, бо треба мати машину".

Ціна одного квадратного метра у новобудовах Львова з кінця лютого зросла на 36% – до 38 327 гривень, повідомляють в аналітичному дослідженні OLX Нерухомість.

"Місто Лева через перенасичення вимушено переміщеними особами, а також як відносно безпечне місто зі збереженою інфраструктурою, поки лідирує щодо збільшення цін як у новобудовах, так і на вторинці. Ціна за квадратний метр у новобудовах Львова зросла на 36%, на вторинному ринку – на 12%", - кажуть аналітики.

У Львові за однокімнатну квартиру у новобудові практично у центрі міста тепер доведеться викласти від 100 тисяч доларів, на околиці чи за містом (Брюховичі або Винники) ціни стартують від 45-50 тисяч. Звичайно, якщо пощастить, можна знайти квартиру і за 35-40 тисяч доларів, однак таке помешкання, скоріше за все, ще не готове, а здати в експлуатацію його планують лише наприкінці наступного року. Це наразі, під час воєнного стану, несе певні ризики, та й за орендоване помешкання доведеться платити, поки чекаєте на власне.

Забудовники вдаються до маніпуляцій

Забудовники зізнаються, що ринку нерухомості як такого зараз у Львові практично немає. Він дуже ситуативний та інертний.

"Щодо об'єктів, які мають готовність 50% плюс, то забудовники, як правило, ціну встановлюють так: гривневі прайси, які існували до війни, перевели в долари по нинішньому курсу і скоригували орієнтовно на 10%. Тобто можна сказати, що ціни на квартири у новобудовах у Львові збільшилися, в середньому, на 10% у доларах та на 20-30% – у гривнях", - розповідає УНІАН директор департаменту з продажу компанії-забудовника АVALON Ярослав Возняк.

За його словами, іноді забудовники на місцях вдаються до різних маніпуляцій, наприклад, можуть робити суттєву знижку, аби завести гроші в компанію.

"Але я вважаю, що це неправильно. Можна зробити знижку на квартиру на 100 тисяч гривень, але що далі? Для багатьох компаній це шлях в нікуди, а з ними - і їхніх клієнтів. Ми, наприклад, на початку війни взагалі зупинили продаж, потім поступово почали відновлювати продаж готових квартир, тоді – майже готових і т.д. Коли державні реєстри нерухомості не працювали, ми почали видавати клієнтам ключі від готових квартир, щоб вони могли виконувати ремонтні роботи. Нам було важливо продовжувати виконувати зобов'язання перед нашими клієнтами", - розповідає він.

За словами пана Возняка, для забудовників неабияк гостро зараз стоїть питання, де взяти і як привезти будматеріали, адже усі логістичні канали практично порушені. А логістика займає значну частину у собівартості будівництва.

Варто також звернути увагу, що багато внутрішньо переміщених осіб абсолютно не знають ні міста, ні місцевих забудовників. Тому, аби не потрапити "на гачок", як правило, починають шукати помешкання для купівлі через агентства нерухомості, як це заведено у Києві, Харкові чи Дніпрі.

"Але у Львові доволі консервативний ринок, який працює в дещо інших парадигмах – агентства нерухомості у нас, зазвичай, залучають до продажу неліквідних квартир. Тому дуже важливо, щоб всі, хто зараз аналізує ринок і шукає, куди інвестувати кошти, проводили повний та глибокий аналіз пропозиції на ринку і особливо вивчали історії компаній", - резюмує Ярослав Возняк.

Попит на житло економ-класу

А от рієлтори кажуть, що ринок нерухомості у Львові від початку війни дещо просів – ціни зросли, хоч і не критично, але громадяни не поспішають купувати помешкання.

"З того, що рекламують забудовники, можу сказати, що ціни зросли – і в гривнях, і в доларах, орієнтовно на 10-15%, – розповів УНІАН голова Львівського регіонального відділення асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов. – Але люди зараз не дуже поспішають купувати помешкання в новобудовах у тому сирому стані, який пропонує забудовник. Бо далі – інша проблема: як робити ремонт, як привести його в житловий стан… Особливо це проблематично для людей, які переїхали з інших міст. Щодо вторинного ринку (це стосується навіть зданих новобудов, з ремонтом, які вже мали власника), то такі квартири теж мають тенденцію до підняття ціни відсотків на 10. А от всі решта – квартири, в яких не встигли завершити ремонт, мають тенденцію навіть до зниження ціни на тих же 10-15%".

Головний рієлтор Львова зізнається, якщо порівняти довоєнний період, то кількість продажів зараз зменшилася в рази. Найбільший попит мають помешкання економ-класу, хоча раніше на першому місці стояли квартири преміум-класу.

"Це свідчить про те, що грошові потоки, на жаль, не збільшуються, і у населення, яке сюди прибуває, немає грошей. Але купують квартири порівну що переселенці, що місцеві жителі. Саме серед переселенців більшим попитом користується економ-клас, тобто їм треба десь якось "зачепитися"", - каже пан Борисов.

Також він зазначає, що з ринку нерухомості відійшов такий покупець як інвестор.

"Львів'яни, заможні кияни, навіть іноземці раніше купували дорогу львівську нерухомість з інвестиційною метою. Тобто це були кошти, які зручно вкласти в квартиру для, скажімо, довготривалої оренди. Зараз інвестор зачаївся і вичікує, бо невідомо, чим все закінчиться", - зазначає Борисов.

За його словами, ціни у Львові все ж не настільки просіли, як в інших регіонах. В Одесі, скажімо, на 25%, по Києву – ще більше. Однак купівельна спроможність населення невисока, а потенційний інвестор, який міг купити кілька квартир, не поспішає це робити у воєнний час. Проте, чи варто (і коли) очікувати зниження цін на ринку нерухомості, експерт прогнозувати не береться.

Мирослава Бзікадзе