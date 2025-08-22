Оренда дорожчає, квартир меншає: скільки коштуватиме "оселя мрії" восени

Восени в Україні традиційно дорожчає оренда квартир – за рахунок зростання попиту. І цей рік не стане винятком. УНІАН з'ясував, які ціни пропонуватимуть орендодавці, та у яких регіонах слід готуватись до запеклої "битви" за квадратні метри.

В Україні оренда житла вже давно перетворилася на ключовий спосіб вирішення квартирного питання. Тисячі переселенців створили активний попит на ринку. Зважаючи на те, що для багатьох українців купівля квадратів є недосяжною мрією, саме оренда зараз задає тон у сфері нерухомості.

Влітку попит на житло зазвичай падає, проте цього сезону ситуація склалась інакше. Люди шукали квартири навіть у розпал відпусток, і їхня активність зросла порівняно з минулим роком. Наразі ринок оренди поступово входить у нову "гарячу" фазу. Восени, із початком навчання у студентів і відновленням бізнес-активності, конкуренція за квартири ще більше загостриться, а ціни – підуть вгору.

"Ринок оренди житла відновився швидко, якщо порівнювати з ринком купівлі-продажу. Динаміка останніх пари років свідчить про те, що в цілому на ринку України ціни зростають. Оренда популярна, бо люди не можуть собі дозволити купити нерухомість. Охочих орендувати багато, що впливає на ціноутворення і збільшення орендних ставок по житловій нерухомості", - пояснює УНІАН експерт ринку нерухомості та експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта.

Відео дня

УНІАН дізнався, які міста вже стали рекордсменами за вартістю орендованих квартир, де ще можна знайти доступні варіанти, та які зміни чекають на орендарів восени.

Битва за квадратні метри

За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, у червні було зафіксовано різке зростання попиту на оренду житла по всій Україні, і в липні ця активність залишилась високою.

"Якщо ж порівнювати з минулим літом, то 2025 рік демонструє стабільно позитивну динаміку зацікавленості в оренді — попит залишається вищим, ніж торік, навіть у літній сезон, коли частина ринку традиційно "просідає" через відпустки", - ділиться з УНІАН своїми спостереженнями експерт.

Він наголошує, що за останній рік оренда подорожчала майже у всіх регіонах країни. Лише у Львівській, Харківській та Хмельницькій областях було зафіксовано здешевлення. Водночас Київ залишається відносно стабільним, бо коливання цін тут відбувається в межах кількох відсотків.

Найбільш відчутне зростання за рік спостерігалось на Закарпатті (від 11 до 29 відсотків) та Одещині (від 22 до 34%). У Дніпропетровській, Житомирській та Черкаській областях динаміка різноспрямована: окремі сегменти квартир дорожчали, інші - навпаки дешевшали.

Аналітики платформи OLX.Нерухомість підтверджують, що в Україні зростає попит на зйомні кватири. За їхніми даними, кількість відгуків на орендні оголошення в Україні зросла на 20% за перше півріччя. До того ж попит продовжує перевищувати пропозицію (в середньому, фіксується майже 15 відгуків на одне оголошення), що й підштовхує ціни вгору.

У липні загальний попит на орендовані квартири зріс ще на 11% порівняно з червнем. Найбільше зросла кількість відгуків на двокімнатні квартири (15%). Однокімнатні, у свою чергу, додали 11%, але все одно саме цю категорію житла українці шукали найчастіше. Трикімнатні - додали 10%.

Цікава динаміка спостерігається і в регіонах. Абсолютним рекордсменом за приростом попиту став Івано-Франківськ – плюс 45% у липні порівняно з червнем. Далі йдуть Дніпро (+39%), Ужгород (+31%) та Львів (+28%). У Харкові кількість відгуків зросла на 18%, у Черкасах - на 16%.

У Києві попит додав скромні 5% у липні, порівняно з червнем, але столиця все одно утримує першість за загальною кількістю заявок і лишається найбільш конкурентним ринком країни.

"На серпень-жовтень прогнозуємо, що попит зростатиме і надалі", - кажуть УНІАН аналітики платформи OLX.Нерухомість.

Де оренда б’є рекорди

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для орендарів. За словами керівника з розвитку продуктів DIM.RIA Віталія Поберезького, у липні середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці становила 18,4 тис. грн, двокімнатної – 21,7 тис. грн, трикімнатної – 26,3 тис. грн на місяць. До п’ятірки найдорожчих регіонів також входять Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська та Вінницька області.

Втім, за даними OLX.Нерухомість, у липні за медіанними цінами на перші місця вийшли західні обласні центри. Проте варто враховувати, що онлайн-портал у своїй аналітиці орієнтується саме на розміщені на ньому оголошення та покриває не усі можливі варіанти житла в країні. Так, лідером за цінами однокімнатних квартир, за даними OLX, став Ужгород (18,8 тис. грн), який випередив навіть Львів (17,9 тис. грн) та Київ (16,9 тис. грн).

У сегменті двокімнатних найдорожче кошували квартири у столиці – понад 31 тис. грн на місяць. Тоді як в Ужгороді - майже 23 тис. грн, а у Львові – близько 21 тис. грн.

На ринку трикімнатних квартир знову домінує столиця: майже 57,9 тис. грн проти 25,1 тис. у Львові та 24,9 тис. в Ужгороді.

Можна відшукати і значно дешевші варіанти. Зокрема, на сайті ЛУН нам вдалося знайти у Києві оголошення двокімнатних квартир за 5-8 тис. грн, і трикімнатних – за 10 тис. грн. Проте, звісно, стан цих осель та їхнє розташування у повній мірі пояснює низьку цін.

"Ці ціни незначно відрізняються від тих, які ми спостерігали минулого місяця, у червні. Зростання відбулось в межах від 500 до 2 000 грн. На трикімнатні у Києві натомість медіанна ціна зменшилась на 1%", - повідомляють УНІАН в пресслужбі платформи OLX.Нерухомість.

Також до переліку дорогих міст можна віднести Івано-Франківськ та Одесу, однак там ціни все ж нижчі, ніж у Києві, Ужгороді та Львові.

А де жити найдешевше?

Найнижчі ціни, традиційно, спостерігаються у прифронтових та наближених до них регіонах. Так, у липні найдешевші "однушки" пропонували у Харкові (4,5 тис. грн), Миколаєві (5,8 тис. грн), Запоріжжі (5,5 тис. грн), та Чернігові (6,7 тис. грн).

На двокімнатні квартири нажнижчі ціни були в Харкові та Запоріжжі – близько 7 тис. грн. Дещо дорожче знімати житло у Миколаєві (7,1 тис. грн) та Чернігові (7,5 тис. грн).

У сегменті трикімнатних квартир найдоступніші ціни зафіксовано в Чернігові – 8 тис. грн, тоді як у Запоріжжі та Харкові ціна становила 9 тис. грн, а в Миколаєві – 10 тис. грн.

Таким чином орендарям сьогодні доводиться обирати між дорогими метрами столиці та заходу і доступними, але менш безпечними варіантами на сході у прифронтових містах.

Чого чекати восени

Восени традиційно на ринку оренди житла зростає попит, що зумовлено поверненням студентів до навчальних закладів, завершенням сезону відпусток та активізацією трудової міграції у великих містах. Підвищений попит, у свою чергу, відображається й на цінах.

"Сезонне збільшення попиту очікується. Кожен рік цей період стає більш активним. Не думаю, що поточний рік стане виключенням. Можливо, не в усіх містах буде пожвавлення. Напевно, тільки у великих містах, де активно проживає студентство. Люди активно переїжджають у великі міста, такі як Київ, Львів та Одеса. Де є можливість працювати і себе прилаштовувати. Тому в таких містах і ціни на осінь будуть зростати", - каже нам експерт ринку нерухомості та екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта.

За його словами, в популярному бюджетному сегменті одно- та двокімнатних квартир в районі 15 тисяч гривень оренда може зрости до 10%. Проте в містах, де вже був сплеск цін, орендарям може пощастити, і нового подорожчання не буде.

"У таких містах як Рівне, Вінниця ціни не так давно зросли достатньо серйозно по оренді. Напевно, там, де вони вже зросли, на осінь вони так не будуть зростати, бо вже збільшення відбулось, - пояснює експерт Піта. - У таких містах попит буде менший восени, і ціни будуть менші".

"В Києві, наприклад, такого літнього зростання не спостерігалось, тому можна очікувати, що воно почнеться на початку вересня. Тоді ціни будуть збільшуватись", - додав Піта.

Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький погоджується з таким прогнозом. На його думку, у великих містах та студентських центрах "може додатись кілька відсотків до цін у вересні-жовтні".

А як на стан осіннього ринку житла впливають поточні мирні перемовини між Україною та РФ за посередництвом президента США Дональда Трампа, який, до речі, заробив статки на нерухомості? На думку експерта Юрія Піти, переговорні процеси безумовно будуть впливати на ринок житла та оренди в Україні.

"Якщо вдасться домовитись про щось таке, що буде повертати людей в Україну до своїх домівок на прифронтові території, тоді це вплине на ринок оренди, тому що переселенці формують попит. Якщо переселенці будуть повертатись до себе, враховуючи, що буде вже більш спокійна ситуація, це також вплине на ринок оренди вже з іншої сторони. Тобто попит знизиться, і ціни також можуть знизитись. Тому ми зараз знаходимось в стані очікування", - додав Піта.

Втім, зараз, на жаль, немає жодних передумов вважати, що геополітичні маневри американського президента найближчим часом призведуть до позитивного для нас результату. Тому цей прогноз, скоріше, на перспективу – поки невизначену.

Як обрати житло і не прогадати

Коли йдеться про оренду житла, українці дедалі уважніше зважують не лише на класичні параметри (ціну, площу, та зручність розташування житла), а й на питання безпеки та автономності. Досвід ракетних обстрілів та тривалих відключень світла сформували нові звички населення, які тепер також впливають на вибір житла.

За словами експерта ринку нерухомості Юрія Піти, орендарі сьогодні в першу чергу звертають увагу на безпеку та наявність зручних укриттів поблизу.

"Усі пам'ятають блекаути, тому люди звертають увагу на наявність автономних джерел енергоживлення, там де є ліфти, особливо подача води, чи працюють насоси. Орендарів цікавить, чи є генератори, якісь додаткові можливості користуватися електроенергією. Блекаути можуть повернутись, а восени та взимку воно більше відчувається. Тому на це звертають увагу", - каже Піта.

Крім того, експерт відмічає, що у Києві вже є локації, які вважаються менш привабливими через регулярні атаки по інфраструктурних об’єктах. Наприклад, у столиці квартири в межах кілометра поруч із метро Лук’янівка втрачають популярність, тоді як інші, безпечніші райони, можуть дорожчати.

Подібні тенденції відмічає й керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький.

"Хоча наразі перебоїв із енергозабезпеченням майже не спостерігається, українці все ж звертають увагу на наявність автономних систем – генераторів, сонячних панелей, індивідуального опалення тощо, а також на стабільність інфраструктури й загальну готовність будинку до кризових умов. Чи не найважливішим фактором при виборі нерухомості залишається наявність укриттів або підземних паркінгів поблизу", - відмічає Поберезький.

Аналітики дослідили, на які фактори найчастіше зважають орендарі при виборі житла. Так, згідно з "Дослідженням поведінки шукачів нерухомості" від Factum group, найбільша кількість респондентів зважає на ціну оселі – цей фактор був важливим для 85% респондентів. 72% опитаних людей звертають увагу на район міста, у якому розташоване помешкання. Для 68% важлива близькість до зупинок громадського транспорту та до місця роботи. Понад половина (57%) - враховує при виборі наявність резервного живлення. Для 48% респондентів важливим критерієм стала наявність бомбосховищ у будівлі.

Крім наведених факторів, експерт ринку нерухомості України Юрій Піта радить у великих містах звертати також увагу на логістику.

"Дуже зручно, коли ви проживаєте недалеко від вашого місця роботи - ви економите час, гроші та здоров’я. На це треба зважувати, тому що в Києві трафік щільний, і пересуватись буває важкувато", - радить Піта.

…Загалом, стан ринку оренди житла в Україні вже кілька років тісно пов’язаний із війною та її наслідками – міграцією, питаннями безпеки та економічною нестабільністю. Проте цей ринок "живий", активний і навіть готується до чергового осіннього підйому. Тож, якщо ви планували винайняти нову оселю, зараз для цього кращий час, бо вже у вересні ціни стрибнуть догори.