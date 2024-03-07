Зустрічається чимало позицій, пов’язаних з виробництвом.

У 2023 році Польща аномально наростила експорт до Білорусі. Постачання товарів склало 2,9 млрд дол. Після незначного просідання на початку 2022 року, польський експорт на білоруський ринок поступово зростав і дійшов до рекорду, щонайменше, з 2000 року, пише ЕП з посиланням на дані UN Comtrade.

До першої двадцятки польських товарів на експорт до сусідньої країни зустрічається чимало позицій, пов’язаних з виробництвом: промислове обладнання, локомотиви, оптичне приладдя, електроніка.

Топ-5 експортних позицій у минулому році виглядав так:

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автомобілі – на майже 1 млрд дол., або третина експорту ;

пластик – 217 млн дол.;

машинне обладнання – 158 млн дол.;

електроніка – 148 млн дол.;

фарби – 125 млн дол.

Водночас польський експорт до Росії сягнув 3,7 млрд дол. Однак він обвалився одразу після початку великої війни. Однак, паралельно з ростом постачання деяких категорій товарів до Білорусі виріс експорт таких же позицій з Білорусі до РФ. За словами журналістів, це може свідчити, що товари ЄС через білоруську територію потрапляють в Росію.

Ускладення українсько-польських відносин

Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські депутати хочуть ввести повне ембарго на агропродукцію з України та Росії.

За словами президента України Володимира Зеленського, блокування кордону між Польщею і Україною є політичним питанням. Це тиск на європейські інституції.

Водночас розслідування українських журналістів свідчить, що імпорт аграрної продукції з Росії до Польщі перевищив рівень 2021 року, сягнувши 117 млн доларів. Імпорт зернових та олійних зріс у понад два рази.

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