Примітно, що на імпорт шроту з України накладено ембарго, хоча з Росії він завозиться.

Імпорт аграрної продукції з Росії до Польщі перевищив рівень 2021 року, сягнувши 117 млн доларів. Імпорт зернових та олійних зріс у понад два рази.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди". Зазначається, що обсяги імпорту олії майже незмінні, тоді як шроти та їхні залишки завозяться у значно меншій кількості. Їхній іморт з 25 млн дол у 2021 році знизився 1 млн дол у 2023 році.

"Схожа ситуація склалася і у торгівлі поляків з Білоруссю. Імпорт зернових, олійних та шротів поступово зростав як у 2022 році, так і в 2023 році. Загалом Польща торік заплатила білорусам 55 млн дол за придбану агропродукцію. Важливо, що серед цих товарів був ріпаковий шрот, тобто залишки переробки ріпаку, який використовується у кормах для свійських тварин. З вересня 2023 року Польща заборонила ввезення цієї продукції з України під тиском протестувальників, натомість продовжила імпортувати його з сусідньої Білорусі. Ба більше, обсяги зросли після запровадження ембарго: у жовтні-грудні поляки придбали у Білорусі ріпакового шроту на 7,7 млн дол", – йдеться у матеріалі.

Водночас наголошується, що обсяги імпорту до Польщі з Росії та Білорусі суттєво менші, ніж з України. Так, минулого року Україна поставила до Польщі агропродукції на 1,3 млрд дол, а з Росії та Білорусі сусідня країна імпортувала продукції на 117 млн дол та 55 млн дол.

"Проте торговельні дані свідчать, що поки польські протестувальники блокують український кордон, затримуючи гуманітарні та військові вантажі, на білоруському кордоні відбувається безбар’єрна вільна торгівля російською агропродукцією і обсяги її на другий рік війни ще і зростають. Just business", – додали журналісти.

Агроімпорт до Польщі з РФ та України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна розгляне рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування та не виключає подібних заходів зі своєї сторони.

Примітно, що раніше Туск заявляв Україна та Польща можуть закрити кордон для торгівлі. Українська сторона наголосила, що переговорів про закриття кордонів не веде.

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