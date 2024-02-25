Якщо не буде знайдено рішення з Польщею, то Україна буде захищати свій бізнес.

Блокування кордону між Польщею і Україною є політичним питанням. Це тиск на європейські інституції. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції, коментуючи ситуацію з блокуванням кордонів на території Польщі.

"З квітня минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі", – наголосив він.

Президент додав, що українці вдячні польському суспільству, яке з самого початку було з українцями. Однак уряди країн мають знайти ключі для вирішення проблеми.

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"Використовувати Україну як тиск на європейські інституції – це просто не справедливо. Я вважаю, що прем’єри знайдуть відповідні кроки. Для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо захищати наш бізнес", – підкреслив Зеленський.

За його словами, країні потрібна підтримка Польщі зараз і надалі.

"Підтримувати Україну треба зараз, а не до кінця. Це важливо. Бо кінець може бути швидко, якщо так по-різному підтримувати Україну", – сказав Зеленський.

Блокада кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, кілька місяців польські фермери і перевізники блокують пропускні пункти на кордоні між Україною та Польщею. Невідомі люди з польського боку висипають на землю українське зерно та іншу аграрну продукцію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в акціях з блокуванням українського кордону бере участь дуже вузький сегмент радикально налаштованих поляків. Кулеба вважає, що люди які розсипають зерно, які виходять там з якимись гаслами і закликають Путіна є провокаторами.

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