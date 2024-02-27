Досі Варшава пропонувала відновити обмеження лише частково.

У Польщі хочуть, аби Європейський Союз скасував вільний доступ української агропродукції на свій ринок та повернув торговельні обмеження, які діяли до повномасштабного російського вторгнення. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про вступ до ЄС і єдиного ринку з усіма коригуваннями і всіма правилами, яких потрібно дотримуватися. Це лише мій погляд", — сказав Сікорський під час свого візиту до Вашингтона.

Він зазначив, що повернення обмежень на українську агропродукцію потрібні для того, аби уникнути ерозії підтримки України на Заході.

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Bloomberg зауважив, що раніше уряд Польщі вже закликав ЄС обмежити агроімпорт з України, але пропозиція Сікорського йде ще далі, навіть якщо це справді його особиста думка.

ЄС скасував усі обмеження на імпорт з України у 2022 році, щоб допомогти Києву знайти нові експортні маршрути і підтримати українську економіку в умовах морської блокади з боку РФ. Сікорський наголосив, що зараз ситуація змінилася, і Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море, тоді як на європейському маршруті дві третини українського зерна осідало в Польщі.

"Польські фермери не можуть нести тягар усієї солідарності ЄС з Україною. Згоден, що оптика з цим погана. Але ми повинні зробити і те, і інше — зберегти Україну і зберегти польське фермерство", – сказав Сікорський.

Проблема з експортом зерна через Польщу: останні новини

Як писав УНІАН, прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що у польсько-українських відносинах немає конфлікту, а є один критичний момент щодо експорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до Польщі без мит і без стандартів, які існують в ЄС. Він висловив сподівання, що українські політики "утримаються від емоційних коментарів" з цього приводу.

Також ми розповідали, що сьогодні тисячі польських фермерів влаштували масштабний протест у Варшаві. Вони виступають проти імпорту продовольства з України та політики "зеленого курсу" ЄС. Учасники акції перекрили дороги й вулиці. На одній із центральних площ вони розпалили багаття та фаєри.

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