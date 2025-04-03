У Палаті представників ця пропозиція може не пройти.

Сенат США ухвалив резолюцію, яка фактично скасує мита президента Дональда Трампа щодо Канади. Пропозицію підтримали навіть чотири сенатори-республіканці.

Видання Axios пише, що голосування показує, наскільки сильно деякі республіканці стурбовані політикою Трампа. Резолюція, запропонована сенатором Тімом Кейном, скасовує надзвичайний стан, який дав змогу президенту США запровадити мита проти Канади.

Голосування - це перемога демократів, які були проти торговельної політики Трампа. Але в Палаті представників ця пропозиція, найімовірніше, не пройде.

Відео дня

Сенатори-республіканці Сьюзен Коллінз, Мітч Макконнелл, Ліза Мурковскі та Ренд Пол приєдналися до демократів і проголосували за резолюцію, яка пройшла з рахунком 51-48.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп спровокував масштабну торговельну війну проти ключових партнерів. Так, Канада і Китай ввели свої мита у відповідь.

11 березня канадська провінція Онтаріо запровадила 25% мито на електроенергію, що поставляється США. Американський президент Дональд Трамп оголосив про нові мита у відповідь - додаткові 25% на всю сталь і алюміній. Пізніше він скасував своє рішення про введення 50% мита на сталь і алюміній з Канади.

Вас також можуть зацікавити новини: