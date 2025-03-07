Це стало відповіддю на застосування Трампом 25-відсоткових мит на товари з Канади.

Торговельна війна США і Канади набирає обертів. Канадська провінція Онтаріо стягуватиме на 25% більше плати за електроенергію, що постачається 1,5 мільйонам американців по інший бік кордону. Про це повідомляє канадське видання CBC.

Підвищення тарифу вступить в дію з понеділка, як відповідь на американське мито, яке Дональд Трамп цього тижня запровадив на майже всі товари з Канади.

Даг Форд, прем'єр-міністр Онтаріо, заявив, що провінція постачає електроенергією американським штатам Міннесота, Нью-Йорк і Мічиган. Раніше цього тижня Форд вже попередив губернаторів цих штатів про підвищення тарифів.

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За словами прем’єр-міністра, він почувається жахливо через необхідність підвищення тарифів для американців, бо він має "феноменальні стосунки" з губернаторами цих сусідніх штатів.

"Усі три губернатори вважають [запроваджені Трампом] мита для їхніх найближчих союзників і друзів жахливими. І республіканці також за зачиненими дверима кажуть, що це найгірше, що він міг зробити. І тепер мені потрібно, щоб республіканці вийшли і висловилися про це. Вони надто налякані", — розповів Форд.

Губернатор Міннесоти Тім Волз, який, до речі, балотувався на посаду віце-президента США у парі з Камалою Гаріс, зауважив, що підвищення тарифів на канадську електрику зачепить не лише населення. Найбільший удар відчує місцева промисловість.

Відносини США і Канади: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп хоче переглянути кордони США з Канадою. Це питання він піднімав під час телефонної розмови з канадським прем’єром Джастіном Трюдо у лютому, повідомляють джерела The New York Times.

Також ми розповідали, що в Канаді почали перейматися через те, як Трамп повівся з Україною, просто за власною забаганкою зупинивши військову допомогу в критичний момент. Канадські фахівці вже закликали відмовитися від купівлі американських винищувачів F-35, бо компанія Lockheed Martin за наказом Трампа може "вимкнути" ці літаки дистанційно у будь-який момент.

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