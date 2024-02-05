З 1 квітня вартість водопостачання та водовідведення може зрости на третину, а з 1 липня – ще на 15%.

ПРАТ "Київводоканал" пропонує Нацкомісії, що забезпечує регулювання в галузі енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) двічі протягом трьох місяців підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це свідчать дані регулятора.

Зокрема, з 1 квітня 2024 року тариф на централізоване водопостачання побутовим споживачам хочуть встановити на рівні 17,57 грн за 1 куб. м (без ПДВ), а на централізоване водовідведення – 16,41 грн (без ПДВ). Разом виходить 33,98 грн за 1 куб. м (без ПДВ), або 40,78 з ПДВ.

Водночас з 1 липня 2024 року тариф на централізоване водопостачання хочуть підняти до 21,42 грн за 1 куб. м (без ПДВ), на централізоване водовідведення – до 17,66 грн (без ПДВ). Разом виходить 39,08 грн (без ПДВ), або 46,9 грн з ПДВ.

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У "Київводоканалі" вказують на зменшення обсягів реалізації централізованого водопостачання та водовідведення, ріст витрат на електроенергію, реагенти, пально-мастильні матеріали.

НКРЕКП планує провести відкритті слухання щодо вказаної постановити 6 лютого.

Наразі тариф на водопостачання в Києві становить 16,164 грн, а водовідведення – 14,220 грн. Разом з ПДВ виходить 30,384 грн. Отже вартість з 1 квітня може зрости 34,2%, а з 1 липня ще на 15%.

Тарифи в Україні

Раніше УНІАН писав, що, за словами члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні можуть підняти вдвічі. В такому випадку тариф буде складати трохи менше ніж 6 гривень.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця зими 2024 року не планується перегляд тарифів на електрику. Він залишиться на рівні 2 грн 64 копійок за кіловат-годину.

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