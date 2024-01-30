Наразі тариф на електроенергію залишається на рівні 2 грн 64 копійок за кіловат-год.

До кінця цієї зими не планується перегляд тарифів на електрику. Він залишиться на рівні 2 грн 64 копійок за кіловат-годину, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – заявив він.

Крім того, за словами Шмигаля, в жодному регіоні немає відключень світла і не планується.

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"Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності", – додав він.

Ситуація з тарифами на світло: що відомо

За словами члена парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні можуть підняти вдвічі. В такому випадку тариф буде складати трохи менше ніж 6 гривень.

Одночасно з цим, з понеділка 29 січня українцям розпочали відключати електроенергію. Першими на черзі стоять ті, хто заборгував найбільше або ж багато місяців не платить комірне.

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