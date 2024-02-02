У Федеральному агентстві праці вважають, що головною причиною є погіршення ситуації в економіці.

За підсумками трьох місяців функціонування програми Job Turbo, покликаної прискорити інтеграцію українських біженців у Німеччині, не спостерігаються відчутні успіхи, пише газета Rheinische Post із посиланням на Федеральне агентство з праці (ВА).

Рівень працевлаштування українок у січні 2024 року склав 1,2% порівняно з 1,7% рік тому. Серед українських чоловіків показник також впав з 3,4% 2023 року до 2,4% у січні 2024.

У Федеральному агентстві праці вважають, що головною причиною є погіршення економіки, що ускладнює збільшення працевлаштування.

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До того ж минулого року кількість працездатних українців у Німеччині зросла майже на 50 000. З початку війни 24 лютого 2022 року ФРН прийняла понад 1 мільйон українських біженців.

Загалом у січні в Німеччині проживало 835 тис. осіб з України працездатного віку від 15 до 65 років, 64% з яких становили жінки. Порівняно з іншими країнами ЄС рівень зайнятості українців у Німеччині у жовтні становив лише 19%, що значно нижче, ніж у Данії, де він більш ніж утричі вищий.

Помітно високий рівень безробіття серед біженців з України ще восени стурбував федеральний уряд. У середині жовтня 2023 року уряд запустив програму Job Turbo, яка передбачає, що центри зайнятості повинні частіше контактувати з одержувачами пільг з України.

Українсько-німецькі відносини

Раніше УНІАН писав, що у Німеччині йдуть дискусії щодо затвердження бюджету на 2024 рік, зокрема щодо видатків. Так, парламент планує скоротити соціальні витрати. Передбачено поліпшення інтеграції на ринок праці біженців, особливо з України, через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.

У п’ятницю, 2 лютого, депутати Бундестагу ухвалили в другому та відразу в третьому читанні державний бюджет Німеччини на 2024 рік. Зокрема, на військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

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