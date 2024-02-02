Угода про постачання зброї може компенсувати КНДР вплив пандемії та санкцій.

У 2024 році Північна Корея, найбільш ізольована держава світу, вперше з часів до пандемії повернеться до економічного зростання, оскільки поставки зброї для підтримки російського вторгнення в Україну поповнять державну скарбницю країни, пише DW.

За даними розвідки Південної Кореї, з серпня Північна Корея здійснила 10 поставок зброї до Росії загальною кількістю близько мільйона снарядів. За іншими даними, Пхеньян також передав російським військовим балістичні ракети. Хоча країни заперечують такі дані.

"Таємна угода між президентом Північної Кореї Кім Чен Ином і його російським колегою Володимиром Путіним, ймовірно, ще більше стимулюватиме крихітну централізовану економіку Північної Кореї, яка, за оцінками центрального банку Південної Кореї, у 2022 році коштуватиме лише 24,5 млрд доларів (22,6 млрд євро)", – йдеться у статті.

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Така угода може компенсувати КНДР вплив пандемії та санкцій.

Керівник відділу ризиків Fitch Solutions DW Анвіта Басу вказала, що економіка країни занепадала протягом останніх п'яти років. Тож угода з Росією про постачання зброї допоможе повернутися до позитивного зростання на рівні близько 1% у 2024 році.

До того ж, за словами журналістів, минулого року торгівля Північної Кореї з Китаєм відновилася до допандемічного рівня в 2,3 мільярда доларів, після різкого падіння у 2016-2018 роках.

Автори статті підкреслюють, що оборонний сектор Північної Кореї є одним з найбільших роботодавців країни, в ньому працює близько 2 млн корейців з 26-мільйонного населення. Сектор робить значний внесок в економіку країни разом із сільським господарством.

Спочатку будучи лише постачальником для власної армії, Північна Корея знайшла кількох ключових закордонних клієнтів для своєї зброї та боєприпасів – в основному це країни колишнього Радянського Союзу або Африки. Більшість деталей імпортується з інших країн, що перебувають під жорсткими санкціями.

За словами журналістів, цілком ймовірно, що пересічні громадяни не отримають багато від угоди з РФ, однак додаткові надходження до оборонного сектору покращать можливості Північної Кореї щодо зовнішнього фінансування. Таким чином, доступ до імпорту продовольства та технологій може стати простішим.

ЗМі припускають, що держава отримає прибуток у розмірі щонайменше 1 мільярд доларів від продажу артилерійських снарядів Росії. Експерти не знають, яка частина угоди була оплачена готівкою, а яка – за сучасний російський військовий потенціал та економічну допомогу.

Угода з постачання боєприпасів може призвести до тіснішого альянсу між країнами. Однак економічні вигоди можуть виявитися нетривалими, якщо цього року не буде знайдено дипломатичного вирішення війни в Україні або якщо Китай, який є головним союзником Пхеньяна, послабить свою підтримку як Північної Кореї, так і Росії, вказано у статті.

Поставки зброї КНДР до Росії

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, як багато боєприпасів Північна Корея передає Росії. Найбільш активні постачання здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада.

У США і Європейському Союзі серйозно занепокоєні можливими поставками ракет з Північної Кореї Російській Федерації. На думку офіційних осіб у Вашингтоні та Брюсселі, боєприпаси КНДР можуть виявитися важливими на полі бою в момент надзвичайної вразливості України.

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