Лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення.

Вартість електроенергії для побутових споживачів в Україні можуть підняти вдвічі. В такому випадку тариф буде складати трохи менше ніж 6 гривень. Про це інтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, а такому випадку важливо залишити субсидіювання для тих категорій осіб, які не мають можливості сплачувати таку ціну.

"Держава разом з нашими партнерами мають у такому випадку підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без виключення", – зазначив народний депутат.

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Він також додав, що лібералізація тарифів дасть двом державним компаніям можливість перестати дотувати населення і за рік акумулювати кошти для початку добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Водночас "Укргідроенерго" зможе почати будівництво Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт, вартість якої оцінюється в 1,2 млрд доларів США.

Наразі вартість електрики для населення складає 2,64 грн/кВт-год

Тарифи на електроенергію

9 січня стало відомо, що Кабінет міністрів скасував заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати. Початок відключень електроенергії за борги планують на кінець січня.

За період повномасштабної війни, з кінця лютого 2022 року, борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 млрд грн. Протягом минулого року сума боргів зросла приблизно на 7,7 млрд грн.

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