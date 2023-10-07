Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не оцінює кредитоспроможність Білорусії.
Fitch відкликало рейтинги Білорусі, включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті на рівні " RD " (обмежений дефолт), про це йдеться в заяві Fitch Ratings.
"Відкликання рейтингів Білорусії обумовлене відсутністю достатньої участі в рейтинговому процесі емітента... у Fitch більше немає достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не надаватиме рейтинги (або аналітичне висвітлення) Білорусі", - йдеться в повідомленні агентства.
Fitch
Fitch - одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's і S&P.
У квітні 2023 року Fitch підтвердив дефолтний статус Білорусі. Білорусь нездатна виконувати свої боргові зобов'язання, вважають аналітики.
У серпні 2023 року Fitch знизило кредитний рейтинг першої економіки світу. Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "ААА". Зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу і постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.
У вересні 2023 року Fitch змінило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік. Прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршився до 1,9% з 2,1%.
У Fitch розповіли, що чекає на Київ до кінця року. Агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні "CC", в національній - "CCC-".
Шкала кредитних рейтингів Fitch
AAA - найвищий рівень кредитоспроможності.
AA - дуже високий рівень кредитоспроможності.
A - високий рівень кредитоспроможності.
BBB - достатній рівень кредитоспроможності.
BB - рівень кредитоспроможності нижче достатнього.
B -істотно недостатній рівень кредитоспроможності.
CCC - можливий дефолт.
CC - висока ймовірність дефолту.
C - дефолт неминучий.
RD - обмежений дефолт.
D - дефолт.