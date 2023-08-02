Зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу і постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "ААА".

Як йдеться в повідомленні Fitch, зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу та постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.

"Зниження рейтингу США відображає очікуване погіршення податково-бюджетних показників в найближчі три роки, високий та зростаючий державний борг, а також погіршення якості управління в порівнянні з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" та "АААА", за останні два десятиліття, що проявилося в постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати в останній момент", - йдеться в повідомленні.

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Раніше рейтинг США знаходився в списку на перегляд з "негативним" прогнозом.

Шкала кредитних рейтингів Fitch

AAA - найвищий рівень кредитоспроможності.

AA - дуже високий рівень кредитоспроможності.

A - високий рівень кредитоспроможності.

BBB - достатній рівень кредитоспроможності.

BB - рівень кредитоспроможності нижче достатнього.

B -істотно недостатній рівень кредитоспроможності.

CCC - можливий дефолт.

CC - висока ймовірність дефолту.

C - дефолт неминучий.

RD - обмежений дефолт.

D - дефолт.

США та рейтинги Fitch

Fitch - одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P.

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнився в річному численні. Очікувалося, що в 2023 році економіка США увійде в рецесію. За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося в річному численні до 1,1%, попри те, що в попередньому кварталі зростання ВВП склало 2,6%.

Станом на 22 квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами виросли до максимуму. Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011. Спреди на п'ятирічні кредитні дефолтні свопи США розширилися до 51 базисного пункту, що більш ніж удвічі більше, ніж на початку року.

Станом на 23 травня 2023 року в США припинили готувати нову допомогу Україні через проблеми з держборгом. Про це заявив конгресмен Енді Кім, зазначивши при цьому, що оскільки в Конгресі США ніяк не можуть визначитися з подальшою долею держборгу, зараз питання виділення подальшої військової допомоги Україні відійшов на дальній план і не обговорюється.

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