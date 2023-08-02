Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до "AA+" з "ААА".
Як йдеться в повідомленні Fitch, зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу та постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.
"Зниження рейтингу США відображає очікуване погіршення податково-бюджетних показників в найближчі три роки, високий та зростаючий державний борг, а також погіршення якості управління в порівнянні з іншими країнами, що мають рейтинги "АА" та "АААА", за останні два десятиліття, що проявилося в постійних політичних протистояннях навколо питання про ліміт держборгу, які вдається врегулювати в останній момент", - йдеться в повідомленні.
Раніше рейтинг США знаходився в списку на перегляд з "негативним" прогнозом.
Шкала кредитних рейтингів Fitch
- AAA - найвищий рівень кредитоспроможності.
- AA - дуже високий рівень кредитоспроможності.
- A - високий рівень кредитоспроможності.
- BBB - достатній рівень кредитоспроможності.
- BB - рівень кредитоспроможності нижче достатнього.
- B -істотно недостатній рівень кредитоспроможності.
- CCC - можливий дефолт.
- CC - висока ймовірність дефолту.
- C - дефолт неминучий.
- RD - обмежений дефолт.
- D - дефолт.
США та рейтинги Fitch
Fitch - одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody's та S&P.
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