Провідне рейтингове агентство проаналізувало фактори, які визначать характер війни цього року.

У 2023 році війна Росії проти України збереже повномасштабний характер, оскільки жодна зі сторін не готова йти на поступки. Про це йдеться в аналітичному звіті авторитетного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Ми не бачимо будь-яких помітних змін в меті президента Путіна з підриву суверенної цілісності Української держави, в той час як успішні контрнаступи України в Херсоні та Харкові роблять ще більш малоймовірною поступку значної території, захопленої Росією", – вважають аналітики.

В агентстві констатують, що в останні місяці стратегічна перевага опинилася на боці України. Водночас експерти не бачать вирішальної військової переваги у Києва чи Москви, що може перетворити війну на затяжний конфлікт.

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"Протягом більш тривалого періоду перспектива врегулювання шляхом переговорів стає більш імовірною, оскільки витрати для обох сторін зростають, хоча це цілком може прийняти форму скоріше "замороженого конфлікту", ніж стійкого миру", - вважають в агентстві.

Війна в Україні - останні новини

За даними українського Генштабу, втрати російського агресора з початку вторгнення вже перевищили 121 тисячу вбитих. Також Росія втратила близько 3150 танків, 6300 інших бронемашин і близько 550 літаків і вертольотів.

Після недавньої зміни військового командування у росіян українська сторона очікує переходу загарбників на нову тактику ведення війни. Однак характер змін поки не очевидний.

Українська розвідка вважає, що найближчими місяцями Росія зосередить свої зусилля на повному захопленні Донецької та Луганської областей.

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