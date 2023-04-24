Фінансове становище Києва у 2022 році не погіршилося, операційний баланс був позитивним.

Агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні "CC", в національній - "CCC-".

Як йдеться в прес-релізі агентства, фінансове становище Києва у 2022 році не погіршилося, операційний баланс був позитивним і Fitch припускає, що у 2023 році ситуація не зміниться.

Як йдеться в документі, місто виконує всі фінансові зобов'язання, ліквідність значно покращилася. Водночас, повідомляється, що існує підвищений ризик погіршення ліквідності та здатності Києва обслуговувати нові борги та підтримувати комунальні підприємства.

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На ситуацію впливає і невизначеність за темпами відновлення економіки країни, доступ до ринку капіталу і вартість боргу після закінчення війни.

"Загальний борг Києва, включаючи борг муніципальних підприємств і безвідсоткові казначейські кредити, укладені до 2014 року, що підлягають списанню державою, зменшився до 6,16 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Київ повністю погасив незабезпечений борг спеціальної фінансової компанії PRB Kyiv Finance Plc у 2022 році і не має іншого непогашеного боргу в іноземній валюті.

Війна в Україні та Fitch

23 червня 2022 року Fitch знизило рейтинг України до переддефолтного.

18 агуста 2022 року агентство Fitch підвищило кредитний рейтинг України.

23 січня 2023 року Fitch Ratings проаналізувало фактори, які визначать характер війни цього року.

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