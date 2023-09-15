Прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршився до 1,9% з 2,1%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch змінило прогноз зростання світового ВВП на 2023 рік. Прогноз зростання підвищено до 2,5% з очікуваних у червні 2,4%.

Як йдеться в повідомленні на сайті агентства, водночас прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршився до 1,9% з 2,1%. "У 2023 році світова економіка, скоріш за все, буде рости трохи швидше, ніж очікувало Fitch Ratings в червневому огляді глобальної економіки (GEO), але поглиблення спаду на ринку нерухомості Китаю кидає тінь на перспективи глобального зростання", – йдеться в оновленому огляді.

Fitch поліпшило прогноз підвищення ВВП США на поточний рік до 2% з 1,2%, Японії – до 2% з 1,3%, emerging markets без урахування Китаю – до 3,4% з 2,9%. У той же час прогнози зростання економік Китаю і єврозони знижені на 0,8 процентного пункту (п.п.) і 0,2 п. п. відповідно – до 4,8% і 0,6%.

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Прогноз збільшення ВВП США на 2024 рік погіршився на 0,2 п. п. – до 0,3%, єврозони – на 0,3 п. п., до 1,1%, Китаю – на 0,2 п. п., до 4,6%

Стабілізації китайського ринку нерухомості, на яку експерти сподівалися раніше, не відбулося, і продаж нового житла в країні може скоротитися в цьому році на 20%. Обсяги стимулювання в Китаї на даний момент недостатні, а експортний попит знижується. На частку житлового сектора припадає 12% ВВП КНР і третина всіх інвестицій в країні.

Зростання економіки єврозони зупинилося через енергетичну кризу, зараз регіон стикається з труднощами у зв'язку з ослабленням обсягів світової торгівлі і китайської економіки. Fitch очікує, що ВВП Німеччини знизиться на 0,4% у 2023 році.

Прогнози Fitch

23 січня 2023 року Fitch Ratings проаналізувало фактори, які визначать характер війни цього року.

У квітні 2023 року у Fitch розповіли, що чекає Київ до кінця року. Агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Києва в іноземній валюті на рівні "CC", в національній - "CCC-".

У серпні 2023 року Fitch знизило кредитний рейтинг першої економіки світу. Довгостроковий рейтинг дефолту емітента США був знижений до "AA+" з "ААА". Зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу та постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.

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