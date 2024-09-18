Зазначається, що вже не вперше, коли турецькі банки відмовляються працювати з Росією.

Турецькі банки Туреччини почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до ЄС та інших країн. Проблему не вирішує навіть надання всіх необхідних документів.

Російське видання "Ведомости" пише, що європейські банки час від часу стали відмовлятися приймати оплату за товари для російського бізнесу через турецькі банки.

Водночас одне з джерел розповіло, що під час спроби провести оплату за товар через Туреччину постачальник із Болгарії попросив перевести гроші через "нормальну" країну.

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Зазначається, що через посилення правил роботи з боку європейських банків, фінустанови Туреччини на початку вересня почали відмовляти в проведенні транзитних платежів. Проблему не вирішує навіть надання банку додаткових документів щодо постачання.

Партнер юрфірми FTL Advisers Ігор Коваль заявив, що в Туреччині завжди було 2-3 банки, які займалися російськими переказами в інші країни, але тепер виникли проблеми навіть із ними під час оплати в доларах, євро та юанях.

Варто зазначити, що це не вперше, коли турецькі банки припиняють роботу з Росією. Така ситуація була на початку року, коли банки низки "дружніх" країн, зокрема Туреччини, побоюючись вторинних санкцій США, обмежили роботу з російськими компаніями.

Незабаром поступово транзакції відновилися. Влітку ж проблеми з платежами через Туреччину повернулися.

Іноземні банки не хочуть працювати з РФ - що відомо

Росіянам стає дедалі важче торгувати з Китаєм. Торгівля з азіатською країною фактично перетворилася для російських експортерів на авантюру через заморожування або затримку прямих платежів у юанях.

Пізніше стало відомо, що MBank, який є одним із найбільших у Киргизстані, призупинив російські грошові перекази.

Пізніше банки ОАЕ несподівано перекрили потік платежів з Росії за товари з Китаю.

20 серпня стало відомо, що Freedom Bank призупинив російські платежі. Фінансова установа Казахстану зупинила роботу з платіжною системою "Золота корона".

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