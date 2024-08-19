Раніше частина банків Киргизстану вже призупинила роботу систем грошових переказів з РФ.

MBank, який є четвертим за обсягом активів банком у Киргизстані, призупинив грошові перекази через російські банки. Про це з посиланням на дані фінансової організації повідомляє The Moscow Times.

"‎Грошові перекази через російські банки, зокрема Ощадбанк, Тінькофф та МТС призупинено в обох напрямках", – йдеться у заяві.

Зазначається, що послуга тимчасово недоступно. Вхідні перекази будуть здійснювати за допомогою банків, що не підпали під санкції, за рублевими реквізитами.

Відео дня

Як пише The Moscow Times, у цьому році в частині киргизьких банків вирішили призупинити роботу систем грошових переказів з РФ. Цей крок було здійснено після розширення списку санкцій проти держави-агресора.

Нагадаємо, у червні Сполучені Штати суттєво розширили санкції проти РФ. До чорного списку було включено багато нових позицій. Обмеження торкнулись, зокрема, Московської біржі, яка була змушена оголосити про припинення торгів валютних пар з доларом та євро з 13 червня.

РФ намагається обійти санкції - останні новини

Раніше стало відомо, що Москва і Пекін можуть почати використовувати бартерні торгові схеми. Завдяки цьому сторони хочуть обійти труднощі з платіжками та зменшити увагу західних регуляторів до двосторонніх операцій.

Також повідомлялось, що готівку активно транспортують до РФ з країн, які не ввели обмежень на торгівлю з Москвою.

Вас також можуть зацікавити новини: