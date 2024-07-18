Деякі фірми заявили, що прямі платежі в юанях тепер практично неможливі.

Російські експортери скаржаться, що торгівля з Китаєм перетворилася на авантюру. Прямі платежі в юанях дедалі частіше заморожуються або затримуються після того, як США в червні розширили критерії для введення санкцій.

Видання Bloomberg пише, що після останнього раунду американських санкцій здійснювати прямі платежі з Китаю в Росію стало дуже складно або навіть неможливо, навіть якщо використовувати юані.

Проблема зачіпає не тільки такі товари, як метали і сільське господарство, а й інші галузі. Асоціація російських автомобільних дилерів минулого тижня попередила, що імпорт автомобілів і автозапчастин з Китаю, який зараз є основним постачальником, може зупинитися через проблеми з розрахунками.

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Ситуація показує, як дедалі драконівськіші санкції проти Росії поступово позначаються на економіці країни. У липневій доповіді про макроекономічні та фінансові тенденції Центральний банк заявив, що він спостерігає "зниження ступеня відкритості російської економіки, що виражається в зменшенні частки імпорту й експорту у ВВП і збільшенні ролі внутрішнього попиту і виробництва".

З кінця минулого року Росія також зіткнулася з труднощами в операціях з іншими великими торговельними партнерами, включно з ОАЕ і Туреччиною, оскільки тиск США на кредиторів сповільнює угоди. Торгівля з Індією також зіткнулася з труднощами через неповну конвертованість рупії.

Китай став головним торговельним партнером Росії після вторгнення Кремля в Україну в лютому 2022 року і масштабних санкцій, введених США і Євросоюзом проти Москви, які послідували за цим. Відтоді обсяг торгівлі між двома країнами зріс на понад 60% до 240 мільярдів доларів 2023 року, і Росія обігнала Німеччину, Австралію і В'єтнам у списку головних торговельних партнерів Пекіна. На юань зараз припадає близько 40% експортних та імпортних платежів Росії і більше половини вартості на російському валютному ринку.

"Санкції США і загроза введення додаткових обмежень вже призвели до того, що в Китаї зростає кількість банків, які не хочуть проводити платежі і зовнішньоторговельні розрахунки з Росією", - говорить Олександр Потавін, аналітик ІК "Фінам" у Москві.

Ті, хто відчуває проблеми, часто можуть знайти альтернативні способи оплати, зокрема за допомогою криптовалюти або маршрутизації транзакцій через колишні радянські республіки - Казахстан або Узбекистан, - хоча це і збільшує витрати.

"Явного обвалу імпорту через затримки ми поки що не бачимо, але імпорт у рублях уже почав знижуватися", - сказав Дмитро Польовий, директор з інвестицій московської компанії Astra Asset Management. "Частка рублевого імпорту у ВВП "помітно знижується після відновлення у 2023 році".

Санкції США проти Росії - останні новини

12 червня США ввели нові санкції проти Росії. Під "каток" обмежень цього разу потрапили фізичні та юридичні особи в РФ і третіх країнах, які допомагають підтримувати війну проти України.

Російські компанії повідомили місцевим ЗМІ, що питання оплати імпорту з Китаю було вирішено після того, як Володимир Путін у травні вирушив до Пекіна на зустріч із китайським колегою Сі Цзіньпіном. Невеликі регіональні банки почали приймати юані з Росії, захищаючи більших кредиторів, які перестали обслуговувати угоди з російськими підприємствами, щоб уникнути санкцій.

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