Російські державні банки перестали боятися західних санкцій, відкриваючи відділення в Донецькій, Луганській та інших українських областях.

Росія почала відкривати відділення державних банків у тимчасово окупованих містах, таких як Маріуполь, пише Financial Times. Як заявляє видання, Кремль заохочує компанії до ведення бізнесу в українських областях, які були захоплені з 2022 року.

Проте компанії намагаються уникати роботи в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях через ризик нових західних санкцій, що не стосується двох найбільших банків РФ - "Сбербанка" і ВТБ, зазначає медіа. За їхніми даними, президент РФ Володимир Путін на зустрічі з лідерами російського фінансового сектору заявив, що їм потрібно "активніше входити в ці регіони і починати там працювати".

"Усе, чого ви боялися - санкції - уже відбулося. То чого боятися далі?", - додав лідер окупантів. Відео дня

ЗМІ стверджує, що "Сбербанк", незважаючи на "тиск" через санкції, відкрив 48 відділень і 130 банкоматів на півдні та сході України. У Маріуполі, повністю знищеному росіянами місті, відкрито 6 мобільних відділень. За інформацією FT, "Сбербанк", який припинив роботу в Криму 2014 року, повернувся на окупований півострів, відкривши там перший офіс і нові банкомати.

"Сбербанк уже обслужив близько 70 000 осіб і планує розширювати свою діяльність там", - заявляють окупанти.

Журналісти повідомляють, що ВТБ, незважаючи на санкції, почнуть обслуговувати "клієнтів" на тимчасово окупованих територіях до кінця 2024 року. У липні банк відкрив відділення в Луганську.

Проте експерти підкреслюють, що більшість власників російського бізнесу відмовляються від ідеї відкритися на тимчасово окупованих територіях України.

"Розумні компанії туди не підуть - це просто невигідно. Платоспроможність там низька, в основному залишаються пенсіонери і держслужбовці. Ризики високі. Навіть у Криму, де ситуація зовсім інша, дуже мало компаній вийшло на ринок", - заявив один із представників російського ритейлу.

Тимчасово окуповані території України

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що в Маріуполі прогриміла серія вибухів. Радник мера Маріуполя Андрющенко заявляв, що було влучання в області концентрації російської ППО. Крім того, за його словами, місцеві жителі спостерігали і детонацію боєприпасів.

Крім того, МЗС України прокоментувало "вибори" РФ у Криму та Севастополі. Там назвали ці дії "фарсом" і заявили, що цей процес не є легітимним.

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