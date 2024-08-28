Зазначається, що фінансові установи побоюються санкцій.

Банки ще однієї країни почали блокувати платежі компаній із РФ за поставки електронних компонентів і техніки з Китаю. Йдеться про фінансові установи Об'єднаних Арабських Еміратів, які побоюються санкцій.

Російське видання "Коммерсант" повідомило, що банки не проводять платежі, якщо йдеться про техніку з країн, яка не надходить в ОАЕ.

Російські компанії використовували Емірати для переказу коштів за електроніку до Китаю, але товари одразу відправляли в Росію. За такою схемою, поставили в Росію близько 10-20% усіх ноутбуків.

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"За іншими категоріями товарів частка може досягати 30%", - йдеться в повідомленні.

Крім того, російські компанії приваблювала низька банківська комісія в ОАЕ - 1-3%.

Банки Китаю почали запитувати в організацій в Еміратах дані про походження коштів, а також митну декларацію, що вивезли з країни. Після цього банки ОАЕ перестали проводити платежі. Зазначається, що це пов'язано з ризиками введення вторинних санкцій.

Водночас повідомляється, що російські компанії знайшли спосіб проводити платежі для поставок техніки з Китаю, але з підвищеною комісією. Очікується, що складна логістика і фінансові схеми призведе до подорожчання електронних компонентів у РФ до грудня на 5%.

Банки блокують платежі з РФ - останні новини

Росіянам стає дедалі важче торгувати з Китаєм. Торгівля з азіатською країною фактично перетворилася для російських експортерів на авантюру через заморожування або затримку прямих платежів у юанях.

Пізніше стало відомо, що MBank, який є четвертим за обсягом активів банком у Киргизстані, призупинив грошові перекази через російські банки.

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