Зазначається, що фінустанови уважно стежать за ситуацією із санкціями.

Один із банків Казахстану - Freedom Bank - призупинив російські платежі. Фінансова установа зупинила роботу з платіжною системою "Золота корона".

"Банк очікує на додаткову інформацію від цього партнера з метою проведення аналізу, за результатами якого буде ухвалено рішення про подальші кроки", - ідеться в коментарі представника Freedom Bank для Forbes Kazakhstan.

У Національному банку Казахстану заявили, що фінустанови другого рівня, будучи суб'єктами приватного підприємництва, самостійно оцінюють власні ризики й ухвалюють рішення про участь в іноземних платіжних системах.

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Водночас у пресслужбах Банку ЦентрКредит, Bereke Bank, Євразійському банку, Bank RBK, Нурбанку повідомили, що продовжують працювати із "Золотою короною", але стежать за ситуацією. Водночас у HalykBank аналізують і проводять моніторинг санкцій, щоб з'ясувати необхідність запровадження нових процедур.

Варто зазначити, що 23 серпня Центр фінансових технологій, який розробив для РФ платіжну систему "Золота корона", потрапив під санкції Мінфіну США. Водночас щодо самої платіжної системи обмеження не вводили.

Іноземні банки не хочуть працювати з РФ - що відомо

Росіянам стає дедалі важче торгувати з Китаєм. Торгівля з азіатською країною фактично перетворилася для російських експортерів на авантюру через заморожування або затримку прямих платежів у юанях.

Пізніше стало відомо, що MBank, який є четвертим за обсягом активів банком у Киргизстані, призупинив грошові перекази через російські банки.

Крім того, банки ОАЕ несподівано перекрили потік платежів з Росії за товари з Китаю. Російські компанії використовували Емірати для переказу коштів за електроніку до Китаю, але товари одразу відправляли в Росію. За такою схемою, поставили в Росію близько 10-20% усіх ноутбуків.

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