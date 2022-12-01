Марочний аркуш коштуватиме 90 гривень, поділилися в "Укрпошті".

"Укрпошта" випустить нову марку "Зброя Перемоги" до Дня Збройних сил України, який відзначається в нашій країні щорічно 6 грудня.

Випуск є благодійним, а вартість марочного аркуша - 90 грн, з яких 18 грн - благодійний внесок, який буде використаний на потреби ЗСУ, повідомляє генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

Тираж аркуша лише 200 тис. примірників.

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"На зображеннях, які ви зможете побачити, зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: "Вільха", "Нептун", "Стугна-П", "Байрактар ТБ2", FGM-149 "Джавелін", "M142 Хаймарс", - зазначив Смілянський.

Він також підкреслив, що передзамовлення нової марки "Зброя Перемоги" можна зробити вже сьогодні в онлайн магазині "Укрпошти".

Які вже вийшли марки "Укрпошти" - цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді, іди ...! Героям слава!" тиражем 1 млн штук.

"Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, сказана українським захисником у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Після цього вислів став одним із символів боротьби України з російськими загарбниками.

У травні була випущена марка "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

24 серпня "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України.

1 вересня президент України Володимир Зеленський і пес Патрон презентували першу благодійну марку "Укрпошти". Завдяки продажу марки "Пес Патрон" планується зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, решта коштів піде на підтримку притулків для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Наклад - 1 млн екземплярів.

14 жовтня "Укрпошта" запустила продаж нових марок "Слава Збройним силам України!" до Дня захисників та захисниць України.

4 листопада "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".

11 листопада "Укрпошта" випустила пам'ятну поштову марку " Херсон - це Україна!".

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