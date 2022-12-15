Тираж марки "Переможного Нового року!" складає 720 тисяч й 120 тисяч листів.

Відсьогодні, 15 грудня, "Укрпошта" відкриває передзамовлення новорічної марки "Переможного Нового року!".

Як повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, автором малюнка, за який проголосували понад 15,5 тис. українців, стала дівчинка з Миколаєва.

"Ескіз марки був допрацьований за вашими порадами. Додали декілька символічних елементів: поле бою, вкрите снігом та запалені свічки на вікні. Та основний меседж залишається незмінним – війна розлучила багатьох українців, створила кордони там, де ще минулого Нового року панували радість та сміх", - відмітив він.

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Зазначається, що продаж у відділеннях "Укрпошти" розпочнеться 19 грудня. Тираж складає 720 тис. марок і 120 тис. листів.

Передзамовлення новорічного поштового випуску "Переможного Нового року!" можна здійснити в офіційному онлайн-магазині "Укрпошти".

Поштові марки та війна

Як повідомляв УНІАН, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

Після потоплення російського крейсеру "Москва" було випущено марку "Русскій воєнний корабль… Всьо!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

Згодом "Укрпошта" випустила колекційну марку "Вільні, незламні, непереможні" з нагоди Дня Незалежності України. У жовтні "Укрпошта" запустила продаж нових марок "Слава Збройним силам України!".

4 листопада введено в обіг поштову марку "Кримський міст на біс!".

11 листопада випущено пам'ятну поштову марку "Херсон – це Україна!".

Також "Укрпошта" випустила нову марку "Зброя Перемоги" до Дня Збройних сил України, який відзначається в нашій країні щорічно 6 грудня.

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