Експерти прогнозують, що покупці будуть проявляти інтерес до первинного ринку нерухомості.

У 2022-му в Україні спостерігатиметься зростання цін на житло.

Як повідомляє "Обозреватель", консультант з нерухомості Іван Кудояр прогнозує, що попит і пропозиції збільшаться, а ціни можуть зрости приблизно на 5-10%.

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"Якщо не буде ніяких страшних речей відбуватися з країною, вартість житла буде зростати на 5-10% на рік", – підсумував Кудояр.

Разом з тим, за словами партнера групи компаній Concept Group Михайла Підвисоцького, покупці будуть проявляти інтерес до первинного ринку нерухомості.

На думку експерта, у 2022 році понад 60-65% попиту на первинному ринку буде зосереджено на одно- і двокімнатних квартирах площею до 60 м2 саме в об'єктах класів комфорт і комфорт+.

"Вартість житла на первинному ринку може зрости на 10-15%. При цьому найбільші цінові коливання можливі з квітня по червень і з жовтня по грудень включно. Цінова ситуація на первинному ринку також залежатиме від темпів розвитку іпотечного кредитування та ефективності законодавчих змін у сфері містобудування, які мають гарантувати покупцям безпечне придбання житла", - зазначив експерт.

Прогноз на 2022 рік:

Експерти прогнозували, що в першому півріччі 2022 року, при збереженні контрольованої пандемічної ситуації та відносної економічної стабільності, на первинному і вторинному ринках житла в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові зростання цін не перевищить 5-7%.

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості прогнозували, що після новорічних свят в Україні зміняться ціни на заміське житло.

Ціни на житло в Києві:

Станом на 24 листопада 2021 року з початку пандемії коронавірусу, ціна первинної нерухомості у Києві зросла на 37%.

Станом на 6 грудня за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку столиці зросла на 25-35%.