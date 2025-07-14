Президент очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністру України, міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу", - наголосив Зеленський.

Президент очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

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Як зазначив Зеленський, під час зустрічі з Свириденко була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Зеленський додав:

"Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства".

Перестановки в уряді

Як повідомляв УНІАН, 17 червня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк зазначив, що відбудеться відставка чинного прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Депутат додав, що уряд Шмигаля "все більше і більше втрачає підтримку".

13 липня Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади. Глава держави провів важливу розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорювали стратегічні кроки для реалізації цих змін. За словами президента, трансформація торкнеться сфери оборони. За словами президента, треба "відчутно скоротити некритичні державні видатки й максимально - завдяки дерегуляції - направити суспільні сили заради економічного розвитку".

Перед цим Зеленський заявив, що якщо він ухвалить рішення про призначення чинного міністра оборони України Рустема Умєрова послом України в США замість Оксани Маркарової, це призведе до серйозних змін у Кабінеті міністрів України.

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