Частина урядовців збереже свої посади.

Після відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відбудеться переформатування уряду, при цьому частина міністрів збереже свої посади. Про це написав народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Так, він повідомляє, що Юлії Свириденко, яка на сьогодні обіймає посаду першого віцепрем'єр-міністра України, міністра економіки, запропоновано очолити уряд України. У свою чергу Дениса Шмигаля пропонують на посаду міністра оборони України.

Железняк зазначає, що йдеться про формування "уряду других номерів" або про "велике ліжко-пересування та трошки обʼєднання".

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За інформацією нардепа, кандидатами на посади в уряді є:

Михайло Федоров - перший віцепрем’єр;

Олексій Кулеба, який нині є віце-прем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій України, залишається на посаді віцепрем'єра з відбудови ;

Тарас Качка буде віце- прем’єр-міністром України з питань євроінтеграції, а Ольга Стефанішина втрачає цю позицію і йде послом у Брюссель (ЄС);

Герман Галущенко – міністр юстиції;

Олексій Соболєв стане міністром ресурсів: це передбачає об'єднання Мінекономіки, Мінагро та Мінекологіі .

Железняк також зазначає, що Олексія Чернишова звільняють з посади віцепрем’єр-міністра України – міністра національної єдності України, а міністерство, яке він очолював приєднають кудись, щоб "не звучало як "ліквідація єдності".

Також повідомляє, що Олег Немчінов йде з посади міністра Кабінету міністрів України, яка ліквідовується.

Серед інших змін в уряді:

Матвій Бідний збереже посаду міністра спорту;

Світлана Гринчук замінить Германа Галущенка на посаді керівника Міненерго;

Оксана Жолнович втрачає посаду міністра соціальної політики України, а це відомство має очолити Денис Улютін;

Наталія Калмикова зберігає посаду міністерства ветеранів;

Ігор Клименко, можливо йде на посаду віце-прем'єра по безпеці, але точно збереже за собою портфель голови МВС;

Оксен Лісовий залишається міністром освіти;

Віктор Ляшко зберігає посаду міністра охорони здоров’я;

Сергій Марченко збереже посаду міністра фінансів,

Андрій Сибіга зберігає посаду міністра закордонних справ;

Герман Сметанін втрачає посаду, а міністерство з питань стратегічних галузей промисловості приєднають до Міноборони.

Крім того, міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький втрачає посаду і йде послом у Страсбург, а претендентом на цю посаду в уряді називають Вероніку Селегу.

"Рустем Умеров йде послом. А на його місце Шмигаль + доєднують МінСтратПром", - зазначив Железняк.

Зміна уряду - новини

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський сказав, що збільшення власного виробництва зброї та розвиток усіх оборонних проєктів є одним з пріоритетних завдань для оновленого уряду.

За його словами, країна має брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки власним розробкам, а також спрямувати більше економічної сили на забезпечення Сил оборони.

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