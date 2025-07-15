Прем'єр-міністр подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру.

Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про звільнення. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру!", - зазначив Шмигаль.

Також він подякував всій команді за невтомну працю задля держави.

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Зміни в уряді - останні новини

13 липня Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади. Глава держави провів важливу розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорювали стратегічні кроки для реалізації цих змін.

14 липня Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністру України, міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Президент очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.

За його словами, саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Зеленський також підкреслив, що розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду.

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