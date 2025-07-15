Сьогодні, 15 липня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав заяву про звільнення. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру!", - зазначив Шмигаль.
Також він подякував всій команді за невтомну працю задля держави.
Зміни в уряді - останні новини
13 липня Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади. Глава держави провів важливу розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорювали стратегічні кроки для реалізації цих змін.
14 липня Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єр-міністру України, міністру економіки Юлії Свириденко очолити уряд України. Президент очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом.
Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.
За його словами, саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Зеленський також підкреслив, що розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду.