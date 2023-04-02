Зі зростанням "тіньового флоту" ризики природних катастроф будуть збільшуватися.

На тлі спроб Росії обійти нафтові санкції, які були введені після вторгнення в Україну, використання агресором "тіньового флоту" може призвести до серйозної екологічної катастрофи.

Про це заявив виконавчий директор однієї з найбільших компаній зі страхування танкерів, Gard, Рольф Торе Роппестад, зазначивши при цьому, що "тіньовий флот" Росії, який складається з застарілих танкерів, створює ризики масштабного розливу нафти, повідомляє Financial Times.

Як йдеться в матеріалі, від початку війни в Україні, на ринку з'явилося кілька тисяч нових танкерів. Вони працюють без страховки учасників Міжнародної групи клубів взаємного страхування.

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Згідно з даними суднових записів та страхових експертів, такі трейдери звертаються до страховиків з Росії та країн Близького Сходу. Використовувані такими трейдерами танкери, як правило, старше 25 років.

"Це соціальна та екологічна катастрофа, яка чекає свого часу, і вона має викликати у всіх нас велике занепокоєння", - сказав Рольф Торе Роппестад.

Роппестад зазначив, що зі зростанням "тіньового флоту" ризики природних катастроф будуть збільшуватися, оскільки дрібні страховики можуть не впоратися з наслідками розливів нафти.

Війна в Україні та "тіньовий флот" агресора

У жовтні 2022 року стало відомо про те, що для того, щоб обійти нафтові санкції, Росія формує "тіньовий флот" з нафтових танкерів. Різко зросла торгівля танкерами, здійснювана невідомими суб'єктами в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.

Станом на грудень 2022 року агресор сформував "тіньовий флот" із сотні танкерів.

28 лютого 2023 року Bloomberg писав про те, що трейдери активно шукають на ринку нових покупців на російську нафту.

2 березня 2023 року з'явилася інформація про те, що Росія збільшує "тіньовий флот" для перевезення нафти.

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