Наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі.

У світі формується "тіньовий флот" з танкерів з невідомими власниками для перевезення нафти в інтересах Росії.

Про це дізналось видання Bloomberg

Головний виконавчий директор компанії Maersk Tankers з флотом зі 170 кораблів, Крістіан Інгерслев сказав, що "якщо ви подивитесь на те, скільки кораблів було продано за останні шість місяців невідомим покупцям, то стане зрозуміло, що створюється флот для того, щоб перевозити ці вантажі".

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За оцінками суднобудівного брокера Braemar, для підтримки перевезення Росією 4 млн барелів на день на Далекий Схід закуплені ще 240 суден - 102 "Афрамаксів", 58 "Суецмаксів" і 80 дуже великих нафтових танкерів. Ще минулого року вони перевозили іранську і венесуельську нафту.

Ануп Сінгх, керівник відділу досліджень танкерів Braemar, сказав, що наразі різко зросла торгівля танкерами, що здійснюється невідомими суб'єктами в Дубаю, Гонконзі, Сінгапурі і на Кіпрі. Багато з них є старими суднами і потраплять до тіньового флоту, причому деякі танкери також постачає російський судновласник ПАТ "Совкомфлот".

Також Bloomberg прогнозує сплеск перевантажень з судна на судно. Це пов'язано як із санкційним ризиком обробки експорту безпосередньо з російських портів, так і з необхідністю перевантажувати невеликі вантажі на більші танкери для далеких рейсів.

Нагадаємо, з 5 грудня почне діяти ембарго ЄС на російську нафту, а з 5 лютого – на нафтопродукти. Видання припустило, що після 5 грудня, Азія, особливоо Китай та Індія, безсумнівно, стануть основними напрямками поставок.

Ембарго на російську нафту

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн ЄС досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Євросоюзу до кінця поточного року.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від $40 до $60 за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо, а 5 вересня прийняли рішення скоротити поставки нафти. Станом на 14 вересня доходи РФ від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

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