Бензин проти електрики: чи вигідно пересідати на "зелені" авто

Продажі електрокарів у світі б’ють рекорди. І навіть українці, попри війну та ризики блекаутів, почали активніше купувати "зелені" авто. УНІАН дізнався, які електрокари найбільше приваблюють українців, та чи вигідно купляти електромобілі саме зараз.

У 2023-му, вперше за останні двадцять років, світовий рейтинг найпопулярніших автомобілів очолила електрична Tesla Model Y, скинувши з п'єдесталу авто з традиційним бензиновим двигуном Toyota Corolla, яке очолювало ТОП-продажів впродовж останніх трьох років. Минулоріч електрокар компанії Ілона Маска обрали для себе 1,15 мільйонів людей.

Щоправда, вже незабаром стало відомо про скорочення рядів потенційних покупців Tesla на тлі погіршення репутації одіозного власника компанії, проте це пов’язано виключно з його провокаційними заявами і ніяк не впливає на загальний тренд: електрокари набувають дедалі більшої популярності у світі.

Загалом же продажі повністю електричних та гібридних автомобілів у 2023 році, за даними дослідницької компанії Rho Motion, зросли на 31%, що свідчить, з одного боку, про певне сповільнення росту попиту на них (адже у 2022 році показник зростання складав шалені 60%), але з іншого – про те, що цей ринок досі перебуває на підйомі і посуватися не збирається.

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Дослідники прогнозують, що у 2024 році ринок "зелених" авто хоч і повільнішими темпами, але продовжить зростання, додавши приблизно 25-30%.

Які "електрички" обирають українці

Тренд на збільшення популярності електромобілів не оминув і Україну. Так, за даними асоціації "Укравтопром", у березні 2024 року український автопарк поповнили більше 4 тисяч електромобілів, що вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Найчастіше українці купують вживані електромобілі (що дозволяє дещо зекономити, адже електрокари досі відчутно дорожчі за авто з традиційним двигуном). Так, у березні українці зареєстрували 3,4 тисячі електрокарів, що раніше вже перебували у вжитку. Інші ж 900 – нові.

Як повідомляють в "Укравтопромі", п’ятірка лідерів вперше зареєстрованих в Україні нових електромобілів виглядає таким чином:

Volkswagen ID.4 (перший електричний кросовер компанії) Dong Feng/Honda M-NV VolksWagen ID.6 Honda eNS1 BYD Song

Тоді як перелік найпопулярніших вживаних електрокарів виглядає так:

Nissan Leaf Tesla Model 3 Tesla Model Y Volkswagen e-Golf Hyundai Kona Electric

Керівниця напряму нових авто в AUTO.RIA Яна Проліс розповідає, що перші ознаки відновлення інтересу до електромобілів в Україні з’явились внаслідок паливної кризи навесні 2022 року (коли ворог знищував паливну інфраструктуру країни, і пальне було у шаленому дефіциті). І коли це помітили незалежні імпортери, український ринок наситився новими електромобілями китайського виробництва, що дало йому нового поштовху.

За даними експертки, якщо у 2022 році в Україні реєструвалося близько 300 нових електрокарів на місяць, то вже у 2023-му цей показник сягнув 800!

"Саме вихід на ринок цих авто й стало причиною збільшення продажів нових електромобілів наприкінці 2023 року до восьми сотень машин на місяць. Як наслідок, попит на них торік перевищив 7500, а за підсумками січня 2024 обсяг сегмента в Україні склав рекордні 895 нових електромобілів на місяць, випередивши продажі нових гібридних авто", - розповідає УНІАН Яна Проліс.

Китай захоплює ринок

Цікавим трендом на ринку електромобілів у світі є широка експансія авто китайського виробництва. Вони дешевші, і тому покупці дедалі частіше віддають перевагу саме їм, а інші світові виробники програють конкуренцію. Так, минулого року експорт китайських авто збільшився на цілих 58%! Як повідомляє Bloomberg, це змушує європейських автовиробників задумуватися про об’єднання зусиль заради боротьби зі спільною загрозою.

"Існує абсолютне визнання того, що в майбутньому компанії, які не зможуть конкурувати з Китаєм, опиняться у біді", — зізнавався головний виконавчий директор корпорації Stellantis Карлос Таварес.

Китайські електрокари набувають популярності також і в Україні.

Упродовж лютого 2024 року українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Порівняно з лютим минулого року попит на китайські автомобілі збільшився на шалені 73%! При цьому абсолютною більшістю легковиків з КНР були саме електромобілі (86 відсотків).

Китайці виграють конкуренцію за рахунок того, що собівартість їхнього виробництва дешевша. Автовиробники у Піднебесній отримують суттєву державну підтримку, а оскільки темпи виробництва там істотно випереджають внутрішній попит, значна частка зібраних машин спрямовується на експорт. Вже зараз європейські порти перетворюються на "стоянки" для китайських електрокарів, які накопичуються там в очікуванні на продажів.

Агентство Bloomberg, наприклад, зазначає, що електрокар Dolphin від китайської компанії BYD коштує приблизно на 7 тисяч євро дешевше, ніж аналогічний за характеристиками Volkswagen ID.3 німецького походження. А покупці обирають гаманцем.

"Укравтопром" опублікував перелік найпопулярніших серед українців моделей нових легковиків китайського походження (і усі вони є електричними!):

Volkswagen ID.4 BYD Song Plus Honda eNS1 Nissan Ariya Honda M-NV

Виглядає дивно, чи не так? Адже до списку входять авто "некитайських" виробників. Volkswagen – німецька компанія, Honda та Nissan – японські автовиробники…

Автоексперт та власник сервісу автовикупу Олег Новасов пояснює, чому так:

"Їх виробляють японські та європейські бренди для китайського ринку на території Китаю, але їхня якість відповідає відповідним брендам. Серед чистих китайських брендів можна зазначити лише BYD Song Plus".

Втім, окрім названих "плюсів" китайські електрокари мають і мінуси. По-перше, це специфічне програмне забезпечення, яке відрізняється від "софта", яким обладнані машини для європейського ринку. І по-друге, ці автомобілі мають інший стандарт роз’єму бортового зарядного пристрою.

Втім, незалежно від країни походження, більшість електромобілів досі є дорожчими за авто з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. Справа в тому, що технологія, яка використовується у виробництві батарей для електромобілів, поки дорога. Саме батарея є однією з найбільших витрат у структурі собівартості виробництва електрокарів.

Чи доцільно пересідати на електромобіль

Попри те, що електромобілі стають популярнішими, цей тип авто досі займає мізерну частку на українському авторинку. На сьогодні в Україні зареєстровано 83 тисячі електромобілів. Проте, зважаючи на те, що, за приблизними оцінками, загальна кількість зареєстрованих легкових авто усіх типів у нашій державі складає близько 10 мільйонів, за кермом електрокара їздять менше 1% водіїв.

І це не дивно, адже попри низку переваг, недоліки від користування електромобілями досі переважають.

Електричні авто можуть бути вигідними для людей, які їздять переважно містом та мають домашні точки підзарядки. Основний сценарій використання таких авто: вдень - поїздки містом, вночі – заряджання. Але для любителей багато подорожувати на власному авто, електрокар – досі не достатньо надійний вид транспорту.

Середній запас ходу для більшості електромобілів варіюється в межах від 200 до 400 кілометрів на одному заряді, чого досі недостатньо для великої подорожі. Однак деякі моделі Tesla можуть мати діапазон до 600-700 кілометрів.

Коли заряд вичерпується, авто треба зарядити, а це – не швидкий процес. На звичайній домашній станції автомобіль зарядиться за 7-12 годин (але є й величезний плюс – коштуватиме це дуже дешево). На зарядних станціях у громадських місцях та паркінгах підзарядка автомобіля буде швидшою і завершиться за кілька годин, але і коштуватиме дорожче. І найшвидший варіант – на заправних станціях, але і там доведеться зачекати на повну батарею щонайменше півгодини. Необхідність очікування – відчутний "мінус" електрокарів порівняно з авто з традиційними двигунами.

До того ж, знайти зарядні станції не завжди просто. В Україні інфраструктура підзарядки для електрокарів досі недостатньо розвинута, особливо за межами великих міст. Це може ускладнити планування подорожей.

Загалом в Україні налічується біля 3,2 тис. доступних зарядних станцій із приблизно 11 тис. конекторів. Проте часто зарядні станції розташовані не на звичних заправках біля дороги, а місцях, які ще треба пошукати. Крім того, навіть знайшовши зарядну станцію, можна стикнутися із проблемою: залежно від країни походження електрокар може мати різні типи повільних та швидких роз’ємів.

Тому власнику електромобіля особливо важливо мати змогу заряджати його вдома: вночі за побутовим тарифом, що обходитиметься власнику буквально у кілька десятків гривень.

Економія на електрокарі

Ще одним очевидним недоліком електрокарів є їхня висока вартість порівняно з автомобілями із двигунами внутрішнього згорання. Вибір традиційних авто значно ширший під будь-який діапазон цін. Але є й переваги – витрати на експлуатацію "зелених" автомобілей зазвичай нижчі.

Так, в Україні надаються пільги на ввезення електрокарів. Такі авто можна ввозити з майже "нульовим розмитненням", тобто без сплати податку на додану вартість (ПДВ) і мита. При купівлі нового електромобіля необхідно сплатити тільки акциз у розмірі 1 євро за кіловат потужності батареї.

Крім того, вартість подоланого кілометра на електрокарі значно нижча, порівняно з витратами на пальне власників традиційних авто.

Особливо, якщо електромобіль підживлюється від побутової мережі за "нічним тарифом" (1,34 грн/кВт год). За таких умов процес відновлення заряду триватиме найдовше, однак і подальші поїздки будуть найвигіднішими. На швидких заправках потужністю 50 кВт витрати збільшаться у кілька разів, оскільки комерційний тариф нині становить в середньому 13 грн/кВт. Але навіть така зарядка обійдеться у кілька разів дешевше за "повний бак".

"За порівняних умов стовідсотковий заряд батареї авто коштуватиме близько 1070 грн, а "вартість кілометра" збільшиться до 3,5 гривень. Та навіть із таким розрахунком користування електрокаром вигідніше, ніж авто з ГБО (газобалонне обладнання – УНІАН), для заправлення якого потрібен найдешевший наразі енергоносій — пропан-бутан", – вважає керівниця розвитку продуктів нових авто в AUTO.RIA Яна Проліс.

Наприклад, витрати на паливо для легковика середнього класу з бензиновим двигуном та річним пробігом 10000 км складуть близько 1500 дол. на рік. Тоді як електрокар, за умови підзарядки його вдома за побутовим тарифом, обійдеться у близько 150-200 дол. на рік.

Але заряджатися вдома мають змогу не усі. Крім того, ще варто враховувати, чи вистачить вам наявної електричної потужності.

"Якщо, наприклад, у споживача стоїть 16А ввідний автомат, то при однофазному вводі він має лише 3,5 кВт одночасної потужності електроенергії. Щоб зарядити такий автомобіль як Nissan Leaf до 80% за 8 годин, необхідна одночасна потужність 2,5кВт, при цьому в домі можуть бути такі споживачі як: бойлер, електрочайник, електрообігрів, які теж потребують багато енергії", - сказав УНІАН автоексперт та власник сервісу автовикупу Олег Новасов.

За його словами, якщо людина заряджає авто у себе вдома за електротарифом для населення (2,64 грн за кіловат), то при витраті 15 кВт енергії на 100 км пробігу, один кілометр пробігу електромобіля обійдеться власнику у 39 копійок.

"Якщо говорити про вартість пробігу на двигуні внутрішнього згорання, то, наприклад, при середній витраті 8 літрів палива на 100 кілометрів та вартості одного літра палива у 50 гривень, цей пробіг обійдеться уже у 4 гривні за кілометр. Тобто авто на електриці потребує на "паливо" у 10 разів менше, ніж авто з двигуном внутрішнього згорання", - вважає Новасов.

При цьому, якщо власник буде заряджати своє авто за "нічним" тарифом зі знижкою 50%, ця вигода буде ще більшою. Але якщо власник буде заряджатись за електротарифом для комерційних споживачів або на комерційних заправних станціях, то вигода зменшиться щонайменше в 3 рази.

"А якщо врахувати необхідність заміняти електробатарею в електромобілі кожні 7-8 років, то ця різниця нівелюється взагалі", - вважає автоексперт.

Майбутнє електричних авто

На жаль, у сучасних воєнних реаліях електромобіль все ще не здатний повною мірою замістити авто з традиційним двигуном. Особливо враховуючи ризики блекаутів, які, як ми бачимо на прикладі Харкова, нікуди не поділися і здатні залишити власника електрокара без транспортного засобу.

Однак є рішення, яке дозволяє об'єднати плюси електричних і бензинових або газових автомобілів в одному - гібриди. Гібридні авто поєднують у собі акумулятор меншої за повноцінний електрокар ємності і традиційний двигун, які працюють разом. За даними "Укравтопрому", продажі цього виду авто у першому кварталі 2024 року зросли у півтора рази.

Тільки за перші три місяці цього року автопарк України поповнили понад 4,7 тис. гібридних легкових авто. В сегменті нових гібридів лідером стала Toyota RAV-4. Серед вживаних авто - Ford Fusion US.

…Який автомобіль обирати – вибір особисто кожного, адже на це впливає ряд факторів. Якщо ви живете у приватному будинку і виїжджаєте за межі міста вкрай рідко, вже зараз є сенс задуматися про купівлю електрокара. В інших випадках, мабуть, ще краще почекати, доки ця технологія стане розвитнутішою, інфраструктура – зручнішою, а світові виробники, конкуруючи з Китаєм, робитимуть їх дедалі дешевшими. І попри усі недоліки, очевидно, що майбутнє – саме за екологічним видом транспорту. Рано чи пізно, настане час, коли для усіх водіїв "плюси" від володіння чистою "елекричкою" перевищать недоліки. Але цей час поки що не настав.

Дмитро Петровський