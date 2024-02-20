Створять додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков підкреслив, що блокування кордону означає мільярдні втрати як для української економіки, так і для економіки Європейського Союзу.

Через блокування польськими протестувальниками українського сухопутного кордону з Європейським Союзом, Україна планує створити додатковий маршрут через річку Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня, повідомляє Bloomberg.

"У наших планах на цей рік – усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення по верхньому Дунаю", – зазначив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

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Він додав, що Румунія "більш передбачувана", ніж польський кордон.

За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини.

Кубраков підкреслив, що польські протести на українському кордоні впливають як на європейських, так і на українських експортерів.

"Це точно не загроза для польських фермерів, оскільки ми веземо не тільки аграрну продукцію, але й автозапчастини для німецьких автовиробників, продукти переробки, які не спрямовуються до Польщі. Блокування кордону означає мільярдні втрати як для нашої економіки, так і для економіки Європейського Союзу", – відмітив міністр.

Блокування кордону – останні новини

Вранці 20 лютого польські протестувальники на кордоні з Україною посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Поляки тоді перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

В "Укрзалізниці" прокоментували інцидент із зерном, яке висипали поляки. В УЗ заявили, що вказаний український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

У відповідь українські перевізники розпочали мирну акцію біля пунктів пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

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