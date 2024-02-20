Посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині".

У вівторок, 20 лютого, вранці польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що фермери перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Польські фермери анонсували, що влаштують повну блокаду кордону з Україною з 20 лютого. Зазначали, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Блокада українсько-польського кордоні

Раніше УНІАН писав, польські фермери відновили блокаду кордону з Україною на початку лютого і анонсували блокування усіх пунктів пропуску.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся з листом до польських фермерів напередодні запланованої на 20 лютого повної блокади кордону з Україною. Він вказав, що повне закриття кордону може призвести до призупинення експорту польських товарів в Україну і, як наслідок – до ліквідації багатьох робочих місць.

Міністерство закордонних справ України закликає владу Польщі розблокувати кордон, бо блокування польськими фермерами та перевізниками не має виправдання. Дипломати відзначили, що наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: